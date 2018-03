El Solsona torna a guanyar tot i no jugar un bon partit a Cervera

El Solsona va tornar a sumar una nova victòria després d'una mala dinàmica de resultats i de joc. Tot i no disputar un bon partit, l'equip entrenat per Miquel García va ser decisiu en els minuts finals i va ser capaç d'aconseguir els tres punts.

Ambdós conjunts van disputar una primera meitat molt igualada. El solsonins van portar el pes del joc i, a mitjan primera meitat, Climent Ratera va inaugurar el marcador. Semblava que els solsonins tindrien un partit còmode, però els locals no van arrugar-se i van competir de tu a tu. Just abans d'arribar al descans, el Cervera va aconseguir el gol de l'empat, 1-1. Quan semblava que s'arribaria amb empat a la mitja part, El Morabiti va tornar a donar avantatge al Solsona amb l'1-2.

A la represa, els locals van apretar amunt per intentar reduir distàncies però van topar-se amb un Solsona molt sòlid defensivament. En el tram final del partit, ambdós conjunts es van animar i el partit es va trencar. El Cervera, volcat a l'atac, va poder empatar a vuit minuts del final. El conjunt de Solsona, però, amb el cap fred va reaccionar molt bé i amb cinc minuts va posar-se per davant. Seguidament va ampliar les distàncies. L'equip del Cervera ho va intentar fins al darrer moment però ja no van tenir cap més opció. En el proper enfrontament de lliga, el conjunt del Solsona tornarà a jugar a domicili, davant el Júneda.