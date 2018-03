El València cau del segon lloc a Madrid i triomf suat del Barça

El Baskonia i el Barça van quedar sols ahir a la segona posició de l'ACB després de la victòria del líder inqüestionable, el Reial Madrid, davant del València, l'altre equip que era en aquesta posició de la classificació. Els blancs van vèncer per 83-71 en aprofitar-se d'una parcial de 27-12 al tercer període. El santpedorenc Rafa Martínez va anotar 9 punts, amb dos triples, i el màxim encistellador va ser Tavares, amb 13.

A Santiago, tal com va passar a Burgos, el Barça Lassa va patir per vèncer-hi, per 73-76, després d'haver començat malament i perdre per 21-12 en el primer parcial. Els de Pesic es van refer i a la mitja part ja guanyaven per 31-34. L'Obradoiro, però, va mantenir el pols, de la mà dels 22 punts de Thomas i els 20 de Bendzius, i va forçar un final igualat que va caure de la banda blaugrana, en què Tomic va anotar 20 punts.

El Baskonia, per la seva banda, va passar per damunt del Montakit Fuenlabrada, a qui va vèncer per 95-73 amb un joc coral i 15 punts de Poirier i Shengelia.

La mala notícia per al Joventut va arribar amb el triomf del Betis sobre l'Unicaja (89-88), amb un bàsquet de Schilb a 12 segons del final que fa que el penúltim lloc s'escapi a dos triomfs dels badalonins. Com a mínim, la permanència, que la marca el San Pablo Burgos, queda amb la mateixa diferència per la derrota dels castellans contra l'Estudiantes (10-76). També, Saragossa, 81-Bilbao, 61.