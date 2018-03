El Bayern tanca la porta a Lewandowski davant l'interès del Madrid

El president executiu del Bayern de Munic, Karl-Heinz Rummenigge, va tancar ahir la porta de sortida al davanter polonès Robert Lewandowski, a qui considera «una part extremament important» de la plantilla, i va assegurar «al cent per cent» que continuarà al club la propera temporada.

Segons Rummenigge, en declaracions a la revista alemanya Kicker, «Robert és una part extremadament important del nostre equip, potser és el millor 9 que existeix a Europa. La propera temporada seguirà jugant al Bayern al cent per cent».

Els darrers dies, havia sortit publicat a la premsa madrilenya que el davanter polonès podria fitxar pel Reial Madrid l'estiu que ve, malgrat que ja ha fet 30 anys, en el lloc d'un Karim Benzema que cada vegada lliga menys amb la manera de veure el futbol de l'afició, que l'esbronca habitualment per les seves errades.

Per exemplificar la fèrria voluntat del club alemany de quedar-se Lewandowski, davant d'un interès que també ve del Manchester United, Rummenigge va recordar què va passar el 2008, quan el Bayern va rebutjar una «oferta de bogeria» del Chelsea, que oferia 80 milions d'euros més el defensa José Bosingwa per fitxar Franck Ribéry. «Ningú no pot comprar cap jugador del Bayern contra la voluntat del club».