Infantino defensa una elecció seriosa per al Mundial 2026

El president de la FIFA, Gianni Infantino, va descriure ahir que l'elecció de la seu per al Mundial 2026 sigui «justa, objectiva i transparent», després d'haver rebut oficialment les dues candidatures per al torneig. La FIFA, que elegirà l'organitzador del Mundial 2026 en l'elecció del juny a Moscou, va explicar que ha rebut una candidatura conjunta dels Estats Units, Canadà i Mèxic, i una altra del Marroc per ser-ne els escenaris.

El dirigent suís va desafiar «qualsevol a que indiqui una organització que faci un procés tan just, objectiu i transparent com el que està duent a terme la FIFA per al Mundial 2026. La FIFA ha estat durament criticada per la manera com va fer la selecció de seus en el passat. Havíem d'aprendre'n i no deixar lloc a dubtes o bé a subjectivitats».

El darrer procés de candidatures per organitzar el Mundial, per als torneigs del 2018 i del 2022, va ser objecte de persistents acusacions d'intents il·legítims en els 22 membres del comitè executiu de la FIFA amb dret a vot. Aquestes organitzacions, en l'assemblea que es va fer el desembre del 2010, van determinar que els Mundial del 2018 i del 2022 serien a Rússia i Qatar, respectivament, no sense polèmica.