Josep Garcia fa doblet en la primera prova del campionat estatal d'enduro

El surienc Josep Garcia va aconseguir el doblet en la prova inaugural del Campionat d'Espanya d'enduro, que es va fer entre les localitats de Valdecaballeros i Cañamero, a Badajoz. Van ser unes jornades excepcionals per a Garcia que van venir marcades per les condicions meteorològiques, que van obligar l'organització a modificar zones i suprimir especials.

Tot i els contratemps meteorològics, el pilot de KTM, guanyador la temporada passada del Mundial d'Enduro 2, va ser el més ràpid els dos dies i va aconseguir la victòria en la categoria d'Enduro 1 i la primera posició en la cursa escratx davant de l'urgellenc, també de KTM, Jaume Betriu.

El primer dia, i en condicions complicades a causa de les fortes pluges del dia anterior, l'organització es va veure obligada a cancel·lar una de les especials cronometrades. Tot i la complicada situació del traçat, amb profundes roderes, Garcia va treure el màxim profit de cada especial i va esprémer fins al límit el potencial de la seva KTM, amb la qual cosa va demostrar el seu gran estat de forma i va ser el més ràpid en set de les vuit cronometrades del dia.

Així, va superar Víctor Guerrero (Yamaha) i Kirian Mirabet (Honda) en Enduro 1 i va vèncer Jaume Betriu i Cristóbal Guerrero (Yamaha) en la cursa escratx.

El segon dia, Garcia va tornar a vèncer les males condicions del traçat. La clau de la victòria del surienc va raure en el ritme constant i ràpid que duia, que li va permetre distanciar-se dels rivals i marcar grans diferències. Va ser el més ràpid en totes les especials, menys en una. Així, en Enduro 1 va tornar a vèncer els mateixos rivals del dia anterior, que van repetir ordre, i en la cursa escratx el resultat va tornar a ser el mateix.



Bones sensacions

Després de les dues victòries, Garcia va explicar que «les condicions del traçat han estat molt difícils durant tot el cap de setmana, però tot i així m'he sentit molt bé damunt de la moto i he marcat molt bons temps tots dos dies».

El surienc va afegir que «estic molt content, tant per les sensacions que he tingut amb la màquina com per com m'he trobat. Ha estat una cita perfecta, marxem més motivats que mai i amb ganes de competir en el decurs de la propera cursa».

Aquesta tindrà lloc d'aquí a dos caps de setmana. Aleshores, Garcia i tot el seu equip viatjaran fins a la Pobla de Tornesa, a Castelló, per participar en el segon cap de setmana de l'estatal d'enduro. Serà una nova oportunitat per tal que Garcia pugui demostrar la seva superioritat.