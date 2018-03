El Manresa cau a Mataró i esgota encara més les seves aspiracions

El Manresa infantil va perdre clarament en la seva visita al camp del Mataró, rival directe per la permanència. Amb aquesta derrota els manresans es troben a vuit punts de la salvació quan tan sols falten sis partits per a la finalització. Els locals van saltar millor en els primers compassos i ja al minut 28 el Mataró guanyava per dos gols de diferència, 2-0. Just abans del descans, els manresans aconseguien retallar distàncies des dels onze metres. A la represa, un gol en pròpia porteria va condemnar els bagencs a anar encara més a remolc i, ja a les acaballes, el conjunt de casa va arrodonir la golejada amb el 4-1.

En el proper enfrontament de lliga els manresans rebran la visita del fort Girona.