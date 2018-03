Messi té intenció de jugar l'amistós contra Espanya

El barcelonista Leo Messi va assegurar ahir que té la intenció de jugar el partit amistós entre Espanya i l'Argentina d'aquest vespre al Wanda Metropolitano (21.30h, Telecinco), després de perdre's l'amistós de divendres passat davant Itàlia (2-0) per precaució per una sobrecàrrega als adductors.

«En principi, la idea és jugar contra Espanya. Veuré com em trobo», va dir Messi en declaracions al programa 90 Minutos de Futbol de FOX Sports. Messi va afegir que lamentava no haver pogut jugar davant Itàlia, divendres passat, i va mostrar les ganes de jugar contra Espanya. «Em vaig quedar amb les ganes de poder participar en el partit contra Itàlia però estic content per aquest retrobament del grup, tinc bones sensacions», va assegurar.

Les opcions de Messi de jugar aquest vespre també les va confirmar el seleccionador argentí, Jorge Sampaoli: «Avui ha entrenat amb el grup, està bé per jugar». A més, el tècnic de l' albiceleste va afegir que «si hi hagués algun risc Messi ho hauria manifestat, com va fer davant Itàlia, i no va jugar. Es va provar ahir, ha provat avui i està bé, no crec que hi hagi cap inconvenient perquè jugui».



Última oportunitat

Pel que fa a les opcions d'Argentina al Mundial de Rússia d'aquest estiu, Messi va comentar que podria estar davant la seva última oportunitat de guanyar un ceptre mundial: «Sempre pensem que és l'última oportunitat per ser campions del món. Se'n va una generació important i canviaran molts jugadors, i ho agafem com una bonica oportunitat».

Sense mirar al que pugui passar a Qatar 2022, Messi prefereix centrar-se en Rússia: «Cal pensar en aquest [Mundial], en que serà l'últim i intentar aprofitar l'oportunitat», va sentenciar el futbolista del Barça, que viurà la seva quarta participació en una cita mundialista, després d'Alemanya 2006, Sud-àfrica 2010 i el Brasil 2014.

«Vénen jugadors importants que poden construir una bonica generació també, els quals estan treballant amb Aimar i Placente i tant de bo tot això doni els seus fruits. Estan fent bé les coses i és bo per al futur de la selecció», conclou Messi sobre el relleu a la selecció Argentina.