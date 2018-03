El Nàstic B juvenil iguala amb la Bordeta Lleida

El Gimnàstic de Manresa B juvenil va sumar un insuficient punt en el seu enfrontament davant la Bordeta de Lleida. L'equip entrenat per David Garcia va disputar una primera meitat molt bona, amb arribades clares però sense encert. Just abans d'arribar al descans, el local Bella va inaugurar el marcador per als escapulats.

A la represa, els lleidatans van avançar línies per buscar amb insistència el gol de l'empat. A mitjan segona meitat, els visitants van ser capaços d'aprofitar un penal per empatar. En el tram final de partit, ambdós equips van gaudir d'ocasions per aconseguir els tres punts.