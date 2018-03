Nova desfeta del Nàstic infantil en un complicat duel a Cornellà

El Gimnàstic de Manresa infantil va patir una nova derrota en la seva complicada sortida al camp del Cornellà. L'equip entrenat per Edu Castilla no va disputar un dels millors partits de la temporada i es va veure superat per un conjunt local més encertat en les seves poques ocasions de perill.

Els escapulats es van veure sorpresos pel fort inici dels locals. Al minut 21, el Cornellà va inaugurar el marcador davant d'un conjunt bagenc que no va saber reaccionar. A la represa, els locals van ampliar ràpidament les diferències i els manresans ja no van tenir cap més opció per endur-se punts.