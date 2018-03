? La selecció d'Uruguai va derrotar ahir Gal·les (0-1) a Nanning en la final de la Xina Cup, gràcies a un únic gol d'Edinson Cavani. Els 'charrúa' van ser superiors, amb dos tirs al pal del blaugrana Luis Suárez. Per part del combinat gal·lès, el madridista Gareth Bale va poder marcar algun gol, però va estar desencertat i no va evitar la derrota de la seva selecció en la lluita per la Xina Cup.