«Guanyar l'estatal de balls llatins va ser un somni, vam estar a punt de plorar»

Jesús Rubio i Idaira Gualda, dos reusencs de vuit anys que competeixen amb el Swing Manresa, són una de les joves parelles més prometedores de tot l´estat. L´any passat ja es van proclamar campions estatals de balls llatins juvenil a València, mentre que el 24 de febrer passat van assolir el primer lloc en l´estatal juvenil estàndard, que es va dur a terme a Orpesa. Actualment, són la primera parella classificada en el rànquing estatal juvenil.

Quan us vau iniciar en el món del ball esportiu?

Rubio: Els meus pares estan molt vinculats al ball i a l´edat de dos anys ja vaig començar a aprendre coses i a ballar. No va ser fins als quatre que no vaig començar a competir.

Gualda: En el meu cas va ser la meva cosina qui em va fer descobrir el ball, als dos anys. Vaig començar amb una altra parella, però no estàvem del tot bé i fa quatre anys vaig conèixer el Jesús i vaig començar a ballar amb ell.

Ho combineu amb algun altre esport?

R R: També jugo a futbol a La Salle Reus, però els dies que no m´ho puc combinar prefereixo centrar-me en el ball.

Un dels primers resultats destacables que vau assolir va ser el títol en l´estatal juvenil de balls llatins, l´any passat a València. Com ho vau viure?

R R: Amb molta emoció i alegria, ja que no m´esperava guanyar. Va ser com un somni, fins i tot vam estar a punt de plorar d´alegria.

G: Vam estar tot l´any entrenant per aquest moment, però fins que els jutges no van donar les puntuacions no ens ho vam creure. A part de guanyar, m´ho vaig passar molt bé, guardo bons records.

I el 24 de febrer passat us vau proclamar campions d´Espanya juvenil d´estàndard, a Orpesa.

R R: En el meu cas, quan ens van cridar per sortir a ballar em vaig posar molt nerviós, ja que ens estava mirant molta gent. A més, el pavelló tenia una pantalla gegant on s´hi emetia la competició i això em va impressionar. Ja com a anècdota, al podi ens van regalar unes samarretes commemoratives de la competició en la qual hi havia referències a Espanya. Un dia a l´escola la volia portar, però el meu pare m´ho va desaconsellar per tota l´actualitat política, un fet que vaig entrendre de seguida.

G: En un tango vam petir un petit problema. El Jesús va caure, però es va aixecar ràpidament i no ens va perjudicar en la puntuació. Vam arribar a la final i, sincerament, no pensava que seríem els guanyadors. Al final ho vam ser, però per poca diferència, i ens vam abraçar efusivament.

El proper gran repte és l´estatal de balls llatins del juny. Us veieu revalidant el títol?

R G: segurament ho tindrem més difícil, ja que les parelles rivals també han evolucionat i seran molt complicades de batre. P I el juliol marxeu a Caorle (Itàlia) en una concentració.

R R: Ja és el tercer cop que hi anirem, i serà novament una bona i molt profitosa experiència, ja que allà hi hauran 500 parelles d´arreu del món.

Quina és la vostra rutina d´entrenaments?

R R: Els dimarts ens exercitem durant tres hores, els dimecres fem ball llatí durant una hora i mitja, els dijous tenim tres hores en què fem ball llatí i simulacre de competició, i els divendres fem tècnica i simulacre de competició durant dues hores. Tot això ho fem a Reus, mentre que el dissabte anem a Manresa i fem quatre hores, en les quals fem classe d´estàndard, rondes, tècnica i estratègia. Tenim la sort de tenir com a professors dues parelles de prestigi, com Benedetto Ferruggia i Claudia Koehler en ball estàndard, i el santjoanenc Edgar Marcos i Alina Nowak en llatins.