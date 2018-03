El Cadí se la juga a la 'batalla de Gernika'

En terra de pau, el Cadí hi disputa una batalla. La pugna final per assolir (o no) el bitllet per al play-off per al títol. Gernika ho decidirà. Com la temporada passada, les noies de la Seu se la juguen al darrer partit de la lliga regular. A diferència de llavors, però, ho fan a camp contrari i contra un rival que també s'hi juga les garrofes. Que també vol classificar-se entre els sis primers. Les urgellenques en tenen prou amb vèncer. Però han de guanyar. «Poder dependre de nosaltres ens ha de donar encara més confiança», explica la pivot i capitana Georgina Bahí. «És important que les emocions no vessin i que mantinguem el cap fred», hi afegeix el tècnic, Bernat Canut.

Han preparat el partit d'aquesta tarda (19 hores) a consciència. Intentant, però, que la setmana fos el més normal possible. «Moltes ganes, molta il·lusió», coincideixen a afirmar Andrea Vilaró i Helena Oma. I totes o gairebé pensen el mateix sobre allò que consideren clau: defensa, rebot i córrer en atac. I no abaixar mai els braços.

El curs passat s'ho van jugar a tot o res contra el Bembibre, que tenia la feina feta. La temporada salvada. I va sortir creu. Enguany contra el Lointek, que fins i tot perdent es podria classificar, la cosa canvia una mica.

També esperen a la Seu que variï el resultat final. «És cert que l'any passat vam guanyar moltes jornades al final i això ens va dur a optar gairebé inesperadament al play-off. Aquest any potser fa més dies que combatem per aquestes dues posicions», recorda Canut sense extreure d'això cap altra lliçó que el fet de saber, des de fa dies, que anirien a Biscaia a disputar «una final a camp contrari». «Serà un partit molt difícil i complicat, però la clau serà ser sòlides en defensa, controlar el rebot i tenir un bon ritme d'atac», diu Vilaró. Sobre la dificultat hi coincideix també Oma. «Però això no ens farà abaixar els braços i lluitarem per la victòria. Si finalment no ens en podem emportar el triomf, que no sigui perquè no hem lluitat fins al final», aprofundeix la jugadora de Terrassa.



Intensitat i unió



Mehryn Kraker, Shereesha Richards i Marta Montoliu coincideixen que serà fonamental, per aconseguir el triomf, estar intenses durant els quaranta minuts i «mantenir-se unides jugant una per l'altra», assegura l'ala americana. «Hem de ser un equip. S'ha vist que quan anem totes a l'una no fallem, crec que aquest és un punt clau», hi afegeix la combo barcelonina.

El Lointek de Mario López tindrà disponibles totes les peces amb les quals acaba el curs. Anna Gómez, Maria Pina, Ameryst Alston, Talia Caldwell, Victoria Llorente? «Espero un rival que ens voldrà travar el ritme com a la primera volta (victòria visitant per 60-65). Amb alternatives zonals. Hem de mantenir un ritme alt de partit. Les nostres interiors s'hauran de sacrificar molt en la transició per desgastar el Gernika», explica el tècnic urgellenc. Han parlat i molt totes i tots sobre l'enfrontament d'aquesta tarda al poliesportiu de Maloste biscaí.

Hi ha coincidència en allò que cal fer. No hi ha dubte que, almenys d'entrada, les jugadores del Cadí, que també estaran totes a disposició de Bernat Canut, van a l'una. «Jo crec que totes som conscients que serà molt important estar molt concentrades i fortes a darrere i poder controlar el rebot, coses que sempre intentem controlar. I després a davant intentar posar el nostre ritme, buscant les millors opcions». Paraula de capitana, de Georgina Bahí. «La clau serà ser sòlides en defensa, controlar el rebot i tenir un bon ritme d'atac», afirma gairebé de forma idèntica la segona capitana, Andrea Vilaró. Però és que Reese Richards també s'hi apunta i la conversa no és pas a tres bandes. «Crec que tenim l'oportunitat de guanyar el següent partit si juguem com normalment juguem. Hem de rebotar i jugar amb una bona defensa, perquè en atac trobarem situacions», afirma la pivot jamaicana.



Línia ascendent

«És important, molt important, començar amb un nivell defensiu alt i amb molta energia al davant, tal com ens agrada, no parar gaire la pilota i llegir la millor situació per encistellar». És ara Marta Montoliu. Però és que el discurs és uniforme. Potser surt una mica de la línia la pivot ameríndia Caitlyn Ramirez, sempre positiva. Sempre amb el triomf entre cella i cella. «Per a mi cada partit és com una final. Que aquest és crucial? No em preocupa. M'encanta aquesta pressió. Sempre busco un desafiament en tot el que faig, perquè al mateix temps és divertit». «Sempre que juguem unides arribarem lluny», rebla Ramirez, una de les millors urgellenques en el tram final de la temporada. I confiats, totes i tots, que tornar a la Seu amb el bitllet per al play-off és ben plausible, tanca la roda novament el tècnic. «Estem contents per la línia ascendent que ha seguit l'equip i per tant afrontem el partit com una bona oportunitat. Les jugadores se l'han guanyat». Ara només cal guanyar a Gernika.