Hamilton recorrerà a un especialista per la seva lesió

L'ala-pivot anglès de l'ICL Manresa Ashley Hamilton no acaba de fer net de la lesió al canell que es va fer en el partit que el seu equip va jugar contra el Breogán el dia 11 de març. El jugador va caure malament i, tot i que ha disputat els tres partits següents, ho ha fet minvat de condicions físiques, un fet que s'ha reproduït durant aquesta setmana. Així, segons va informar ahir l'entrenador dels manresans, Aleix Duran, en la prèvia del duel de demà contra l'Oviedo, Hamilton visitarà dimarts un especialista de mans per saber què cal fer amb aquesta lesió, que, segons el tècnic, «no li impedeix jugar, però el condiciona» en el seu joc.

Duran va explicar que «ell fa l'esforç d'entrenar-se amb els companys, però no acaba d'estar còmode. Ara mateix no està ben clar com hem de solucionar la lesió. Per això dimarts anirà a veure un especialista per saber quina és la millor sortida, tant per a ell com per a l'equip».

Qüestionat sobre si un descans li faria bé, Duran va explicar que «parant, no millora. Ja heu vist com d'implicat està, i les ganes d'ajudar l'equip que té, tal com va fer a la Corunya, amb un gran esforç, però només un especialista ens dirà què hem de fer».

Pel que fa a la possibilitat de provar de fitxar un jugador en cas que la lesió fos de llarga durada, el club hi està obert. «Si fos així, i es perdés el que queda de temporada, hauríem de fer la petició a la federació i que ens la donessin. Però és clar, hauríem de mirar» si es fitxa algú.



Muñoz i Gintvainis, entre cotons



Pel que fa a dos dels altres lesionats de l'equip, Álvaro Muñoz, amb problemes als tendons, i Jokubas Gintvainis, que es recupera d'un esquinç del turmell, són dubte per jugar demà. «L'Álvaro no pot fer tot l'entrenament i el tenim agafat amb pinces i el Jakis arriba just per a aquest partit. Veurem si poden ajudar». Qui sí que estarà en disposició de jugar demà serà Nacho Martín, que va actuar infiltrat en els dos darrers partits per problemes en un os d'un peu i va donar l'ensurt a la Corunya en fer un gest estrany. Segons Duran, però, no va ser res important i està «disponible».