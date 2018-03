El Nàstic obté una victòria de mèrit al camp d'El Olivar

Amb la permanència a la butxaca, el Gimnàstic juvenil es va desplaçar a Saragossa per enfrontar-se a El Olivar, sisè classificat de la lliga. Els homes de Ferran Costa van disputar un partit molt seriós des de l'inici i es van endur la segona victòria consecutiva, la tercera en els darrers cinc partits.

La primera part va ser molt igualada, amb dos equips que van lluitar per controlar la possessió. Ambdós es van mostrar molt segurs en defensa i van concedir poques ocasions al seu rival. Tot i això, el Nàstic es va trobar amb el premi en la sortida d'un córner que va rematar De Sande per avançar el seu equip. Els locals no van tardar a reaccionar i van empatar al minut 37. D'aquesta manera s'arribava al descans amb taules al marcador.

A la represa les coses van canviar. Els escapulats van sortir a guanyar el partit per mitjà d'un joc associatiu més fluid i més vertical. La igualtat al mig del camp es mantenia, però a poc a poc els manresans aconseguien agafar el control del matx. En els darrers minuts de joc, els homes de Costa van decidir fer una pressió intensa en la sortida de pilota rival. Una pressió que va donar els seus fruits amb el segon gol, obra de Gassan, que va aprofitar una pilota recuperada en la pressió per batre el porter.