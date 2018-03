La VolCat arranca amb una exhibició del colombià Páez en la primera etapa

Un dia esplèndid, un recorregut en immillorables condicions i un ambient biker únic van marcar la primera etapa de la VolCat 2018. L'inici de la prova igualadina va ser tot un èxit gràcies a l'espectacle brindat per alguns dels millors bikers del planeta. També va ser un èxit popular gràcies als més de 1.000 corredors que van decidir passar una Setmana Santa gaudint de la BTT en estat pur.

El colombià Héctor Leonardo Paéz (Giant-Polimedical) es va erigir com el guanyador de la primera de les tres curses que es disputen en terres igualadines. Páez, guanyador de l'edició del 2016, va mantenir un pols molt interessant amb el defensor del títol, el portuguès Tiago Ferreira (DMT Racing). En la categoria femenina, la lituana Katazina Sosna (Sara team Torpado Südtirol International) va ser la vencedora.

Contemplar la graella de sortida d'aquesta VolCat 2018 ja suggeria que tant el vessant competitiu com el popular de la cursa serien molt destacats. Igualada rebia els participants amb una espectacular línia de sortida, plena de bikers. Una mostra de la internacionalització de la cursa és que a la primera línia de sortida no hi havia presència de corredors nacionals.

La prova masculina de 67 quilòmetres va engegar amb un ritme molt elevat que no baixaria en cap moment i que configuraria una etapa per eliminació. En el primer ascens es va mantenir un grup nombrós, però a la segona ascensió la prova es trencaria del tot. Páez, Ferreira, Hugo Drechou (Massi), Diego Arias (Giant Polimedical), Ben Zwiehoff (Bergamont) i Hans Becking (DMT Racing) es mostraven com els més forts. En la darrera de les ascensions, Páez sorprenia amb un atac que, tot i la poca distància que hi havia cap a la meta, li permetria obrir un important forat de més de dos minuts respecte a Ferreira.

En fèmines, Sosna també es va exhibir i va aconseguir una victòria molt més còmoda que Páez. La lituana va creuar la línia de meta a cinc minuts de Naima Madlen (DMT Racing). La defensora del títol del 2017, Claudia Galícia (Megamo), completava el podi.



Bons resultats per als locals



El fruitosenc Guillem Muñoz, onzè en l'edició anterior, va ser el millor dels ciclistes de casa i es va classificar en novena posició. D'altra banda, també van destacar els resultats de Gerard Roca d'Amics Ciclistes d'Anoia, desè en sub-23, el manresà David Puig va ser novè en Màster 30, el navarclí Josep Palomino va ser primer en Màster 60, Narcís Pujol del Tomàs Bellès va ser tercer en Màster 50, mentre que en la categoria open femenina, Olga Echenique, del Tomas Bellès, va ser la millor. En la classificació per equips destaca la setena i vuitena posició de l'Òdena Esport Ciclista i del Tomàs Bellès, respectivament.



Avui, la gran etapa reina



Si l'etapa d'ahir ja va ser exigent, avui serà el dia clau d'aquesta VolCat 2018. La jornada reina de la cursa no deixarà indiferent ningú en els seus 75 km i gairebé 2.000 metres de desnivell, seguint la reeixida fórmula de combinació de trams de pedaleig amb senders de pura diversió. Un dia sense descans, amb un perfil que és un constant pujar i baixar. Per als que lluiten per la general serà un dia de posar les forces al límit, mentre que per als que busquen finalitzar la prova, aquesta jornada serà el dia més dur dels tres que formen la competició igualadina.