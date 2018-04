I en els dos últims minuts va ressuscitar

El Barça es manté invicte a la lliga de manera impensable. L'equip de Valverde va merèixer perdre ambtota seguretat a Sevilla i, fins i tot, de golejada. Es va reviure aquell equip trencat de Luis Enrique dels últims temps, sense cap control al centre del camp. Muriel, el davanter colombià del Sevilla, s'hauria pogut convertir ahir mateix en màxim golejador de la lliga. Però els andalusos van perdonar i els gols de Suárez i Messi, just abans del descompte, permeten als blaugrana mantenir la imbatibilitat i donar un cop al seu rival d'ahir, el mateix que el de la final de Copa d'aquí a tres setmanes.

Valverde va decidir no arriscar amb Messi a l'inici i va fer una alineació amb la intenció que entre Iniesta i Coutinho dotessin de qualitat l'equip. Els blaugrana segurament no van merèixer perdre al final de la primera part, però tampoc no van estar gens brillants, principalment en les transicions defensives. Actuar amb massa homes ofensius permetia que l'equip de Montella trobés poques dificultats per traslladar la pilota d'una àrea a l'altra i, a ratxes, posés en perill els blaugrana.

El Barça es va poder avançar al minut 8, quan una combinació entre Dembélé i Alba va acabar amb una rematada lleugerament creuada de Suárez. Abans, Iniesta hauria pogut aprofitar un mal refús de Rico. Els següents minuts, però, van estar plens de pilotes perdudes i de contres sevillistes, de les quals Muriel i Correa no en van treure profit. La més clara va acabar en una rematada de cap de l'argentí que va anar fora per poc.



Desastre progressiu

El Barça semblava haver estabilitzat el partit a l'equador de la primera meitat. Paulinho no va arribar a una bona centrada de Jordi Alba, Dembélé va fer una acció de mèrit individual, però va xutar fluix, i Umtiti no va poder rematar una falta servida per Iniesta. Tot estava tranquil quan va arribar el gol. En una nova transició, Correa punxa una pilota llarga. Sergi Roberto el deixa girar-se i l'argentí veu com, a l'àrea petita, el seu compatriota Franco Vázquez està sol. Umtiti no tanca i la rematada supera Ter Stegen. El Barça va anar a buscar l'empat i el va estar a punt de trobar a l'últim minut de la primera part, en la segona acció d'un córner. Umtiti trenca el fora de joc i centra, però Piqué dubta si anar a buscar la pilota amb el cap o amb el peu i remata desviat.

La represa va ser sagnant. Quan només s'havien jugat cinc minuts, el Sevilla va anotar el segon en una paret entre Escudero i Banega. El lateral remata fort, Ter Stegen rebutja com pot i la pilota queda morta perquè Muriel l'allotgi al fons de la porteria, amb previ toc al pal dret.

El partit va embogir amb l'entrada de Messi al camp. Kjaer va salvar un gol fet de Suárez a passada de Coutinho, però tot seguit va ser Ter Stegen qui va arrabassar una pilota a Navas, que se li havia plantat sol. El rebot posterior el va salvar Piqué a xut de Vázquez.

Semblava que el Barça trobava espais de la mà de Coutinho i va ser Suárez qui va disparar al lateral del pal després d'una passada de Jordi Alba. El problema, però, era que el centre del camp no contenia res. Paulinho, perdudíssim un dia més, deixava sol un Rakitic que feia el que podia i el Sevilla n'hauria pogut fer un sac.



Empat miraculós

Així, Piqué va blocar un xut de Banega i en els següents minuts Muriel, fins a tres vegades, Layún, amb un xut creuat quan el més fàcil era centrar al davanter centre, i Navas, amb una rematada que va rebutjar Ter Stegen, haurien pogut liquidar el partit.

No ho van fer i Montella, el tècnic sevillista, va fer una passa enrere amb l'entrada de Pizarro per Correa. Valverde va recórrer a Denis Suárez en el lloc de Paulinho i va tocar l'heroica amb Alcácer. A falta de dos minuts per al final, el valencià va saltar en un córner, la pilota va tocar en un defensa, i l'altre Suárez, Luis, en posició acrobàtica va anotar el 2-1. Encara quedava temps i, només 55 segons més tard, els blaugrana recuperen la pilota, Coutinho combina amb Alba per l'esquerra, centra, dos sevillistes dubten d'anar a la pilota o no, i Messi, venint des de darrere, col·loca la pilota just abans de Rico. Un Barça mort va ressuscitar abans del descompte i va salvar un punt immerescut.