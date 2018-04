La força del Gernika ofega al final un Cadí que es queda sense play-off

El Cadí es va quedar sense premi a Gernika. Una temporada més, les urgellenques es queden a les portes dels play-off. Però no aconsegueixen passar-la. I això que les noies de la Seu, després d'un mal inici, es van refer a base de lluita i esforç. Però quan més de cara semblava que ho podien tenir, quan per primer cop havien aconseguit una renda que anava més enllà d'un parell o tres de punts (52-58 min 26), es van començar a encallar. Les basques van collar en defensa i van dinamitar el Cadí gràcies a la força i els centímetres de Talia Caldwell i, sobretot, de Leia Dongue. A l'equador del darrer quart es va trencar el partit i el Gernika es va assegurar un bitllet per jugar per la lluita deltítol, que torna a passar de llarg de la capital de l'Alt Urgell.

El matx havia començat malament. Les urgellenques pagaven la pressió i els nervis. El Lointek, en canvi, semblava molt més ficat en el partit. Ameryst Alston i Dongue eren els pilars de les biscaïnes d'entrada. Però quan Caitlyn Ramírez va començar a escalfar el canell i les cames tot va canviar. Entre els punts de l'americana (va fer onze dels tretze primers punts del Cadí, amb un triple addicional inclòs), i l'entrada a pista d'Andrea Vilaró per substituir una carregada Yurena Díaz, que amb pocs minuts havia comès dues faltes, l'escenari va canviar. Les locals havien arribat a tenir fins a onze punts de marge (20-9). Però l'encert visitant va modificar els plans del Gernika, que, llavors sí, va començar a patir la responsabilitat d'haver de guanyar.

Si el primer quart acabava amb un ja equilibrat 24-22, l'inici del segon període, amb Vilaró tirant del carro, veuria com les de la Seu passaven a manar en el marcador (27-29). Serien els millors minuts de les blanc-i-blaves. A més, el joc i l'encert passava a ser més coral, una de les característiques del conjunt que prepara Bernat Canut. Ni les unes ni les altres aconseguien desempallegar-se del rival (42-43 al descans). Però qui marcava el ritme era el Cadí. I més encara quan després de tornar del vestidor Yurena Díaz i Mehryn Kraker van començar a produir.



Desfeta al tram final

De fet, tres triples consecutius, un de la canària i dos de l'americana, van situar les urgellenques sis punts per davant (52-58). Kraker va perdre la pilota en el següent atac, que podria haver servit per eixamplar més les diferències, i a partir de llavors tot va canviar.

Un triple d'Alston i un altre de Maria Pina van iniciar un parcial de 9 a 0 que va tornar a situar el Gernika al davant. En el marcador i en qüestió de confiança. A més, la intensitat defensiva local va pujar uns quants graus. I, malgrat que el Cadí tornaria a equilibrar el matx (64-64 al min 32), Caldwell i Dongue es farien les mestresses de la zona per a desesperació urgellenca. El play-off es quedava al País Basc i per segon any seguit s'escapava de la Seu l'últim dia.