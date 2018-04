Tiago Ferreira s'imposa en l'etapa reina de la VolCAT

L'etapa reina de la VolCAT 2018 és una cursa marcada en vermell a l'agenda de tots els ciclistes que hi participen. El portuguès Tiago Ferreira, guanyador l'any passat de la prova, va tirar d'experiència per endur-se l'etapa i ho deixa tot molt de cara per repetir el triomf de l'any passat en l'etapa d'avui.

La jornada no va ser fàcil per als corredors. Afortunadament, tot i la pluja que va caure durant la nit el terreny va quedar en perfectes condicions, tot i que els ciclistes van haver d'enfrontar-se a petites seccions de fang. El vent, però, extraordinàriament fort, amb ratxes de 80 km/h, va ser un convidat inesperat que va endurir moltíssim l'etapa, especialment en el tram final.

En la lluita per la general, després del cop d'autoritat d'Héctor Leonardo Páez (Giant-Liv Polimedical) a la primera etapa, era clar que el portuguès Tiago Ferreira (DMT Racing) enfocaria l'etapa a l'atac. Ajudat per un potent equip, el DMT Racing va endurir la prova des de la mateixa sortida a la cerca de desgastar el líder de la cursa. Ferreira va atacar una vegada i una altra fins que va aconseguir destacar-se en solitari, a més de trencar la cursa en mil bocins. Páez intentava resistir recolzant-se en l'ajuda dels seus companys d'equip, però una errada en una cruïlla acabaria sent la seva sentència definitiva.

Pel que fa als corredors locals, el fruitosenc Guillem Muñoz va repetir una bona etapa i va finalitzar en la vuitena posició de la general. En Màster 50, cal destacar la segona posició de Narcís Pujol, del Tomas Bellès. A més, el navarclí Josep Palomino va repetir victòria en la categoria Màster 60.

En la categoria femenina es va repetir el podi de la primera etapa. La lituana Katazina Sosna (Team Torpado) va aconseguir la victòria, seguida de Naima Madlen (DMT Racing) i Claudia Galícia (Megamo). La general està molt de cara per a la ciclista lituana.