Victòria necessària per aplanar el camí

El d'avui pot ser un partit que passi desapercebut per culpa de la Setmana Santa i també perquè no s'ha fet la campanya que es va fer per rebre el Breogán. Però és un partit important per diversos motius. Quant a la classificació, vèncer l'Oviedo, i fer-ho per més de cinc punts, la diferència per la qual es va perdre a Pumarín a la primera volta, suposaria assegurar-se la tercera posició i tenir les dues primeres eliminatòries d'un possible play-off amb el factor pista a favor. A més, permetria seguir lluitant per finalitzar primers, tot i que amb un partit menys per disputar. Des del punt de vista motivacional, un triomf serviria per reforçar una moral que va fer un salt amb el triomf a la Corunya, on es van superar unes dificultats físiques que, a grans trets, encara es mantenen.

Amb la baixa de Jou i els dubtes seriosos de Gintvainis, Muñoz i Hamilton, l'ICL haurà de lluitar també contra la data. Jugar al Congost quan encara faltarà un dia per tancar el període vacacional de Setmana Santa no fa pensar en un gran ambient, però els que hi vagin hauran d'animar.



Un rival canviat

L'Oviedo s'assembla poc al que va guanyar el desembre. Quatre noves incorporacions –la del base Novak, el tirador Vrkic, l'ala pivot Carlson i el pivot Chema González– fan que el conjunt de Carles Marco, segons Aleix Duran, encara «estigui encaixant les peces, però és un candidat clar a l'ascens, sens dubte».

A Oviedo, els asturians van crear a partir del joc d'un Óliver Arteaga que avui serà baixa. Allà, segons Duran, «ens van remuntar amb Belemene de quatre, i ara crec que no ho faran. Tenen Carlson i també Karahodzic, que va fer una passa endavant. També hi combinen Barro i González, amb la qual cosa Romaric jugarà més de tres. Ara tenen un joc més coral, de bloqueig i continuació, de bloqueig indirecte. Canvia l'estil». No canvia, però, «la necessitat d'aturar el seu talent. Els resultats de les darreres setmanes s'han basat molt en el seu percentatge de tir. En aquest sentit, homes com Novak o Geks són clau. Hem d'incomodar el seu joc i intentar fer-los abaixar els percentatges».

Amb Nacho Martín recuperat de les molèsties, el que queda clar per a Duran és que «és un partit de la màxima importància. M'encantaria tenir un Congost tan ple com el dia del Breogán, però suposo que serà difícil tornar abans del final de les vacances» per anar a animar l'equip.