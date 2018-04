El Breogán pateix a casa i el Prat manté el pols amb un triomf a Melilla

Ricardo Uriz defensat per Wintering, un dels destacats de l´Araberri

Ricardo Uriz defensat per Wintering, un dels destacats de l´Araberri cb breogán

El líder de la LEB Or, el Cafés Candelas Breogán, va patir de valent per superar el sempre imprevisible Araberri (106-98) i mantenir la victòria de diferència, a més del bàsquet average, respecte de l'ICL Manresa i d'un Prat que va aconseguir un triomf de mèrit a Melilla (62-69). Aquests tres equips seran els que es jugaran l'ascens directe.

A Lugo, el Breogán es va veure sorprès pels de sempre, Dee i Wintering, que van anotar 30 i 24 punts, respectivament, i van situar un sorprenent 19-37 al final del primer període. El Breogán va reaccionar ràpidament i quan semblava que tenia el partit controlat (65-56 al tercer període), l'Araberri va reaccionar i el va portar fins a un 96-98 a 2.44 per al final. Aleshores va emergir la figura d'Úriz, qui, amb set punts seguits i 21 en total, va catapultar els gallecs al triomf.

A Melilla, el Prat va deixar en nou punts els locals en el darrer quart i va aconseguir una victòria cabdal en les seves aspiracions, fins i tot, d'acabar primer la fase regular. Marc Blanch i, sobretot, Emanuel Cate, tots dos amb 14 punts, van liderar l'anotació dels potablava.

De la resta de partits, va destacar la derrota del Castelló a casa contra el Valladolid (97-98), que obre una gran lluita per les posicions del sisè al novè lloc, i també la victòria del Clavijo, proper rival del Breogán, a Osca, que propicia un veritable embús de fins a vuit equips en dos partits de diferència que hauran de lluitar per no baixar.