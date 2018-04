Dos bagencs es proclamen campions del MIC amb l'Espanyol

Arnau Puentes al costat dret del capità blanc-i-blau, i Ivan Garrido just sobre d´aquest.

Arnau Puentes al costat dret del capità blanc-i-blau, i Ivan Garrido just sobre d´aquest. MIC

El surienc Arnau Puentes i el navarclí Ivan Garrido van proclamar-se campions, el passat diumenge 1 d'abril, del prestigiós torneig "Mediterranean International Cup" (MIC) en categoria Infantil de segon any (nascuts el 2004), després de derrotar a la final al FCBarcelona per 0-1.

Els dos bagencs, actualment a les files del Espanyol, van aconseguir passar la fase de grups amb resultats molt contundents (10-1, 1-10 i 11-0). Tot i això, a setzens de final el conjunt blanc-i-blau va trobar-se emparellat amb el Gimnàstic de Manresa, un equip físicament superior que milita també a la màxima categoria catalana, la Divisó d'Honor. Malgrat això, un contundent 3-0 a favor dels "pericos" va permetre'ls passar de ronda.

A vuitens de final, el US Club Soccer's id2 National Team tampoc va tenir res a fer contra els barcelonins i va ésser derrotat, altre cop, per 3-0. Així doncs, el conjunt català es va plantar a quarts de final de la Mediterranean International Cup "sense grans patiments".

A aquesta ronda rebien a la U.E. Sants, el tercer classificat del grup 4 de Preferent. La diferència de categoria va notar-se, fins al punt que a la mitja part del matx hi havia una diferència de tres gols favorables als blanc-i-blaus. El partit va acabar amb un contundent 5-0, i, per tant, amb el pas a semifinals dels barcelonins. La feina estava feta fins al moment, i només els tocava saber el creuament que tindrien, que vindria del partit entre l'Atlètic de Madrid i el Shaktar Donetsk.

Finalment van ser els "colchoneros" els que van aconseguir passar de ronda, i el quadre final del torneig va estar format pel FCBarcelona, el Girona, l'Atlètic de Madrid i el RCD Espanyol: tres equips catalans a les semifinals del torneig.

Els culers, que compten a les seves files amb el santfruitosenc Jan Oliveras, van aconseguir derrotar als gironins per 4-0, mentre que els "pericos" van fer el mateix i van aconseguir el bitllet per la final guanyant als madrilenys per 3-0.

A la final, doncs, es va viure el denominat "derbi català". Espanyol i Barça arribaven imbatuts al Nou Estadi de Palamós, i ambdós equips amb l'objectiu d'alçar-se amb el trofeu de campions del MIC.

L'ambient a l'estadi era gairebé immillorable. A les files blanc-i-blaves començava jugant Ivan Garrido com a migcampista titular.

El partit començava amb un Espanyol molt tancat al darrere i amb un Barça seguint el seu "ADN propi". Els culers movien la pilota sense que els pericos poguessin fer res de res. Quan els blanc-i-blaus recuperaven la pilota no sabien què proposar, i la pilota era recuperada pels blaugrana. Així van ser els primers 25 minuts. A la represa van entrar al terreny de joc els altres dos bagencs: Jan Oliveras i Arnau Puentes. L'Espanyol, que a la primera part tant sols va rematar un cop a porteria, va aconseguir avançar-se als tres minuts de joc i, a partir d'aquí, va jugar amb el marcador a favor els 22 minuts restants de partit.

El FCBarcelona no va saber trobar opcions per batre la porteria perica i el trofeu va quedar en mans de l'Espanyol, amb el resultat final de 1-0. Així doncs, el navarclí Ivan Garrido guanyava el seu segon MIC, mentre que el surienc Arnau Puentes el guanyava per primer cop amb el RCD Espanyol.