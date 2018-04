Els equips del Manresa i el Gimnàstic destaquen a la Mare Nostrum Cup

Un total de set equips per part del CE Manresa i deu del Gimnàstic de Manresa van destacar en la seva presència al torneig de Setmana Santa Mare Nostrum Cup, que va disputar-se de divendres a diumenge a Salou.

El benjamí A del Manresa, de segon any (nascuts el 2008), va proclamar-se campió de la seva categoria després d'imposar-se a la gran final al Sant Gabriel per un clar 4-1. El benjamí C manresà, de primer any (nascuts el 2009), també van guanyar el torneig després de no donar opció al Gimnàstic de Manresa i superar-lo per un contundent 5-0. L'aleví A de l'equip del Nou Congost (nascuts 2006) va quedar subcampió després de caure a la final davant d'un fort Cerdanyola per un clar 0-3. Cal destacar les bones actuacions dels altres quatre equips participants de l'entitat manresana, com el juvenil femení, el cadet B, l'aleví B i el benjamí B masculí. Tots ells van lluitar i competir en tots els partits però no van tenir cap opció per intentar lluitar per aconseguir les primeres posicions del torneig Mare Nostrum Cup.

Forta representació escapulada

Dels deu equips que van participar a la Mare Nostrum Cup, cal destacar la gran actuació de l'aleví de primer any (nascuts el 2007), entrenat per Aitor Pradas, que va aconseguir proclamar-se campió després de guanyar el Santboià a la gran final (2-0). El benjamí de primer any (nascuts el 2009), entrenat per Jordi Carrera, va quedar subcampió en caure per 5-0 davant d'un fort Manresa. El benjamí de primer any de Daniel Mainar va acabar en el quart lloc. El benjamí de segon any de Jaume Vinyes va competir però va quedar eliminat a la fase de grups.

En la categoria dels més petits, els jugadors prebenjamins escapulats (nascuts el 2010) van finalitzar en el quart lloc d'un total de dotze equips, després de disputar un torneig molt intens. Els tres equips en categoria aleví van quedar eliminats a les fases de grups després de quedar encuadrats amb rivals potents.

En la categoria dels més grans, el cadet entrenat per Miki va quedar-se a les portes de les semifinals després de caure a la tanda de penals davant del Badia Vallès.

L'equip sènior femení, amb moltes jugadores del juvenil, no va poder passar de la fase de grups després de topar-se amb equips molt físics.