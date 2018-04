El Gimnàstic aleví guanya el prestigiós torneig de Setmana Santa del Mundialet

Quatre equips del Gimnàstic de Manresa van tenir un paper molt destacat en les seves respectives categories en el prestigiós torneig de Setmana Santa del Mundialet, que es va disputar durant set dies a Salou i que va aplegar els millors clubs estatal i d'arreu del món. L'aleví de primer any del conjunt escapulat, entrenat per Joan Guillaumet, va ser capaç de guanyar la seva categoria, després de disputar un torneig impacable. En la categoria dels més petits, el prebenjamí, també entrenat per Guillaumet, no va tenir tanta sort i va perdre per la mínima a la gran final davant del Girona (0-1). L'Aleví de segon any del Nàstic, entrenat per Sergi Martínez, va guanyar la fase de plata de la seva categoria en guanyar per la mínima el Parets (1-0). Els benjamins, entrenats per Arnau Freixa, van caure als quarts de final davant del Gimnàstic de Tarragona (0-3).



Sense conèixer la derrota

El Gimnàstic de Manresa aleví, en la categoria de primer any (nascuts el 2007), vandisputar un torneig sensacional i en la fase de grups van guanyar el Deportivo de la Corunya (3-0), el Salou B (23-0), el Cambrils (5-2) i l'Arlington USA (9-0). Als vuitens de final van imposar-se al Torreforta (5-2); als quarts, al Reus (3-1); a les semifinals, al Màlaga (2-2) als penals; i a la gran final, al Girona (1-0). El jugador escapulat Pol Duran va ser escollit millor jugador del Torneig.



A les portes del campionat

El prebenjamí del Nàstic (nascuts el 2010) va quedar-se a tan sols un partit de guanyar el torneig. L'equip de Joan Guillaumet no va poder superar l'ASB Malí a la final (0-1). Durant la fase de grups i les eliminatòries, els més petits no van conèixer la derrota. Els escapulats van desfer-se de l'Sporting de Portugal (2-1), Aquel Atlètico (8-0), Sant Pedro i Sant Pablo (9-0) i del Vilaseca (10-0). Als quarts, els bagencs van guanyar el Porto (3-2) i a les semifinals, el Màlaga (4-2). Joan Guillaumet va ser escollit el millor entrenador.



Victòria a la fase de plata

L'aleví de segon any del Nàstic (nascuts el 2006) va guanyar la fase de plata del Mundialet després d'imposar-se al Parets per la mínima (1-0). L'equip entrenat per Sergi Martínez va disputar un torneig molt espectacular i tan sols va perdre un partit contra l'Atlètic de Madrid (2-4).

El benjamí escapulat (nascuts el 2008), entrenat per Arnau Freixa, va quedar-se a les portes de les semifinals després de caure a quarts contra el Nàstic de Tarragona (0-3).