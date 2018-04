Un Martorell batallador perd a Pamplona després d'un final a cara o creu

El Club Bàsquet Martorell va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Basket Navarra, que es va imposar per només dos punts de diferència, 86-84. Amb aquesta victòria, la quarta de forma consecutiva, els navarresos s'asseguren de forma matemàtica la seva presència en el play-off d'ascens a la LEB Or.

Els martorellencs van plantejar un duel molt tàctic, amb nombroses variants que van incomodar els locals i van manar en el marcador en els deu primers minuts, agafant tres punts de diferència al final (20-23), davant un rival que no va poder portar el ritme ni tenir el control, ja que no va mostrar gaire intensitat defensiva. En el segon quart, els jugadors dirigits per Joan Albert Cuadrat es van sentir còmodes en defensa i en atac, ja que van aconseguir anotar algunes cistelles fàcils. Això els va permetre agafar un màxim avantatge de deu punts (27-37). Per la seva banda, els jugadors locals, que fins llavors jugaven completament a remolc, van tenir bons percentatges d'encert i van retallar per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts de renda per al conjunt del Baix Llobregat Nord (42-46).

En la segona meitat, els navar-resos van estar més seriosos en defensa i van anotar un contundent parcial de 7-0 per tornar a empatar el matx (51-51). La remuntada dels locals no va acabar aquí, ja que van arribar al final del tercer quart amb cinc punts de marge en l'electrònic (63-58). En els darrers deu minuts, dos triples d'Iñaki Narros i Alex Calvo semblaven deixar el matx vist per sentència (76-69). Tot i això, els martorellencs no van abaixar els braços en cap moment i, gràcies a les actuacions d'Alex Mazaira i Xavi Guirao, que van anotar 17 i 21 punts, respectivament, van arribar amb vida a un cara o creu final en el qual el Navarra no va desaprofitar els tirs lliures i es va endur una treballada victòria. En la propera jornada, el Club Bàsquet Martorell rebrà a la seva pista el filial del Baskonia, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte, 7 d'abril, a partir de dos quarts de set de la tarda.