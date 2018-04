Tiago Ferreira torna a regnar a la VolCAT

La tercera i darrera etapa de la VolCAT 2018 va ratificar l'excepcional nivell esportiu del certamen, que enguany ha aplegat més d'un miler de ciclistes en els seus recorreguts plens de senders en selectes paisatges anoiencs.

A més, aquesta tretzena edició de la prova ha servit per consolidar el seu caràcter internacional i per certificar l'interès que genera en ciclistes d'arreu d'Europa. No en va, entre els participants hi ha hagut esportistes de fins a vint nacionalitats. Per exemple, la classificació final de la categoria Elit masculina acull, entre els deu primers, ciclistes de set països.

El portuguès Tiago Ferreira (DMT Racing) va exhibir el seu talent i va revalidar el títol conquerit el 2017 en la màxima categoria masculina, mentre que la lituana Katazina Sosna (Team Torpado), es va imposar amb una superioritat aclaparadora en les tres etapes a la categoria Elit femenina i va succeir en el palmarès de la VolCAT la catalana Clàudia Galícia (Megamo Factory), enguany tercera a la classificació final.



Darrera etapa explosiva

L'exigència de les dues primeres jornades, accentuada per la determinació i competitivitat palesades pels ciclistes, i l'explosivitat que caracteritzava el recorregut de la d'ahir, de menys de 40 km, va afavorir que la tàctica de la majoria dels favorits estigués centrada en minimitzar pèrdues irreparables durant la cursa. Aquesta situació la va aprofitar Hans Becking (DMT Racing) per escapar-se, acompanyat d'Ilias Periklis (Giant), durant un tram molt tècnic. Tiago Ferreira, conscient del seu avantatge, es va concentrar en controlar els seus adversaris directes a la general. Becking va guanyar l'etapa en un ajustat esprint final, en superar el seu company d'escapada. Ambdós van signar un temps d'1 hora, 35 minuts i 19 segons. El sub-23 Vlad Dascalu va aconseguir pujar al darrer graó del podi del dia.

Katazina Sosna no va afluixar en la darrera etapa de la VolCAT malgrat tenir el triomf pràcticament garantit a la general i es va imposar per tercer dia consecutiu, seguida de Clàudia Galícia i Naima Madlem.