El Cadí marxa de vacances posant bona nota al curs però sense cirereta

El Cadí la Seu se'n va de vacances amb la sensació d'haver fet els deures però amb el regust agredolç de no haver pogut posar la cirereta al pastís, que hauria estat la classificació per al play-off pel títol, que per tercer any consecutiu s'escapa quan estava a tocar. «La temporada ha estat bona. De menys a més i superant obstacles», afirma el vicepresident de Sedis Bàsquet i alhora director esportiu del club, Pep Ribes.

Obstacles com un inici molt titubejant, amb dues lesions que van marcar molt l'arrencada de temporada (la d'Ariadna Pujol que no ha pogut disputar més que uns minuts de la primera jornada, i la de Georgina Bahí, que li va impedir jugar els set primers partits de lliga i l'ha condicionat la resta de l'any) i, després, la fuga de dues de les apostes de l'entitat urgellenca, les argentines Andrea Boquete i Macarena Rosset.



Ara, un temps de descans



El club s'imposa ara uns dies de descompressió abans de començar a dissenyar la propera temporada. Amb una baixa ja segura, la de Nogaye Lo. La pivot mallorquina ha deixat clar a través de les xarxes socials que no continuarà a la Seu. L'entitat urgellenca ja ho tenia coll avall. Després de dos anys, Lo no ha acabat d'evolucionar com s'esperava. No ha esclatat. I l'una i l'altra han convingut que és millor separar els seus camins. De fet, la pivot ha acabat contracte.

Per ara, però, el que toca a la capital de l'Alt Urgell és «deixar refredar-ho tot i valorar bé per decidir bé», afegeix Ribes. El tècnic, Bernat Canut, destaca l'evolució que ha fet l'equip durant tota la temporada. I més amb jugadores molt joves, moltes de les quals amb poca o nul·la experiència a la Lliga Femenina. «Han demostrat tenir present i, sobretot, molt futur», explica el jove tècnic de la Seu d'Urgell, que voldria, si els euros ho permeten, mantenir tant el bloc com es pugui.



Canut: «L'equip ho ha donat tot»



Per a Canut, no entrar al play-off «no ens pot deixar decebuts. De cap manera. Les jugadores hi han posat il·lusió i ganes». A Gernika, en el darrer partit de la temporada, i com la resta de l'any, «l'equip ho ha donat tot».

A mida que passin els dies, de ben segur que la temporada es veurà de forma diferent. Sobretot per les jugadores amb més anys al club i per a les quals no entrar al play-off, en el moment de consumar-se la derrota contra el Lointek (89-75) va suposar un cop més o menys fort. Per a d'altres, l'experiència ha estat d'allò més positiva. Ho expliquen dues de les peces bàsiques de l'equip, les americanes Mehryn Kraker i Caitlyn Ramirez.

Totes dues s'estrenaven com a professionals i sortien per primer cop dels Estats Units. I han tingut un notable protagonisme en el joc del Cadí i, fins i tot, en determinats aspectes de la competició. L'ala, realment afectada per la derrota damunt el parquet de Maloste, comenta unes quantes hores després que «em sento orgullosa de com hem batallat en els moments de la temporada que hem tingut més alts i baixos. I orgullosa de com hem lluitat fins al final sense renunciar a res».

Per a la pivot ameríndia, «ha estat un gran any i hem tingut un bon equip. Estic contenta de com han funcionat les coses. Per descomptat que m'hauria agradat aconseguir més victòries, però en general estic contenta» de com li ha anat l'aventura a la lliga estatal. Més coneixement de causa té, per exemple, la combo Marta Montoliu. «Hem treballat bé. Llàstima de partits com Bembibre a casa, que el vam deixar perdre, o Ferrol allí després de dues remuntades». I hi afegeix: «La primera volta la vam començar amb lesions i moltes jugadores noves, joc nou? ens va costar començar a jugar com volíem? després hem millorat i s'ha notat a la segona volta».