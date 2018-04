Cristiano sobresurt i el Madrid sentencia una trista Juventus

El Reial Madrid va posar gairebé els dos peus a les semifinals de la Lliga de Campions amb una exhibició a Torí, on va apallissar una Juventus massa garrepa d'inici i incapaç de reaccionar a l'efectivitat blanca. L'equip de Zidane va tenir en Cristiano Ronaldo el seu millor home. El portuguès va marcar dos gols, un de xilena, i va assistir Marcelo per marcar el tercer en un festival dels madridistes, molt superiors.

Cristiano va obrir el marcador aviat, al minut 3, en aprofitar la mala entesa entre els centrals locals, Barzagli i Chiellini. Era el preludi del desastre de la Juventus, un equip suposadament construït per defensar-se bé i que anit va fer aigües pertot arreu. A més, el pla inicial del seu tècnic, amb dos laterals per la banda esquerra i amb un doble pivot destructiu, se'n va anar en orris amb el 0-1. Allegri volia plantejar un partit de contenció i als tres minuts estava obligat a atacar. Mala peça al teler.

Qualsevol opció de la Juventus passava perquè brillés la seva estrella, Paulo Dybala. Però el mitjapunta argentí estava mal acompanyat. Tot el que ell construïa ho destruïa el seu compatriota Gonzalo Higuaín, molt criticat en la derrota de la selecció amb Espanya. I anit, el Pipita es va tornar a fer un tip de fallar gols. En algun cas, això sí, per encert de Keylor Navas, que només va tenir feina a la primera meitat.

El porter del Madrid va veure com la Juventus fallava la seva ocasió més clara, quan Chiellini rematava sol i malament en un córner i el rebuig arribava a Higuaín, també incapaç de marcar. Poc després, els italians reclamaven un penal per mans de Casemiro que l'àrbitre no considerava voluntàries. Tot plegat, quan Kroos ja havia enviat un xut al travesser que va estar a punt de convertir-se en el 0-2.



Sense pietat contra deu



A la represa, la Juventus semblava que buscava amb més intenció la porteria rival. Però mantenia el desencert del primer temps. Ni a pilota parada, amb els intents de falta de Dybala, els locals aconseguien crear perill real. Mentrestant, a l'altre costat, el Madrid es mostrava contundent. I a l'equador del segon temps arribava el segon gol visitant, obra de Cristiano Ronaldo, que marcava de xilena després d'haver-ho intentat durant moltes temporades.

El gol del portuguès sentenciava una mica més la Juventus, que s'acabava de rendir quan, poc després, Dybala veia la segona targeta groga, per una puntada a Carvajal (la primera havia estat per simular un penal). Amb inferioritat, la Juventus no va poder frenar un Madrid que buscava més gols. I el premi per als blancs va arribar després d'una combinació entre Cristiano i Marcelo que va culminar el brasiler. I encara hauria pogut arribar el quart, amb un xut de Kovacic al travesser a tres minuts del final. Una mostra més de la gran superioritat madridista.