El Barça s'aplana el camí amb sort i gols

El Barça va fer anit un pas important, gairebé decisiu, per tornar a posar els peus a les semifinals de la Lliga de Campions, una ronda que no va trepitjar les dues temporades anteriors. Amb una bona dosi de sort i molta eficàcia, els blaugrana van golejar una Roma que va aprofitar una bacaina local després del 3-0 per donar un ensurt. Però Luis Suárez va eixamplar el marcador en el tram final i va donar encara més premi al seu equip.

La Roma va sortir al Camp Nou disposada a mossegar en els minuts inicials. Però va ser només un posat. Després de la seva ocasió inicial, i de reclamar un penal inexistent de Semedo sobre Dzeko, els italians van recular per convertir-se en un conjunt rocós disposat a aprofitar les seves arribades esporàdiques al contraatac.

Mentrestant, el Barça buscava la porteria rival amb més ganes que encert. L'acumulació de futbolistes en camp contrari dificultava les jugades trenades i Messi patia per combinar. Tot i això, els blaugrana creaven ocasions i posaven a prova Alisson, el porter titular de Brasil, pretès pel Reial Madrid i que no va deixar bona impressió al Camp Nou: es va mostrar incapaç de blocar xuts i ho va pagar car.

Però la primera condemna per als romanesos va ser en un autogol. Després d'un xut al pal de Rakitic i d'un mal refús d'Alisson a un xut creuat de Suárez, va arribar el primer gol, marcat en pròpia porta per De Rossi, que va fer una rematada perfecta, amb paràbola, però a la porteria equivocada. Una diana que premiava més la insistència que no pas el bon joc d'un Barça que abans del descans va tenir un ensurt, amb una falta d'Umtiti sobre Pellegrini gairebé sobre la línia de l'àrea, fregant el penal.

Per centrímetres es va salvar el Barça, que a la represa va sentenciar en poc més d'un quart d'hora. Després d'un primer avís de Perotti, Suárez i Messi van posar a prova la poca fiabilitat que va mostrar Aliss-son. I en el tercer avís del Barça a la represa va arribar el 2-0, de nou en pròpia porta. Umtiti va buscar amb insistència la rematada en un córner i va provocar que Manolas toqués la pilota dues vegades: la primera autorematada va anar al pal, i la segona, al fons de la porteria.

Un gol que el francès va celebrar assenyalant-se l'escut, com si l'hagués marcat ell, i amb una gran dosi de reivindicació ara que negocia la renovació amb el Barça. I, quatre minuts després, era l'altre central qui participava en el 3-0, però de manera decisiva: Piqué enviava al fons de la xarxa una pilota que Alisson, en un altre mal refús, li havia deixat mansa als peus.



Adéu Busquets, adéu control

Amb el 3-0, Valverde va creure que era el moment per treure Busquets del terreny de joc i donar-li descans. El migcampista de Badia reapareixia després de tres setmanes de lesió i Paulinho li va donar un descans. Però, amb el brasiler sobre el terreny de joc, el Barça va perdre el nord i el control del partit.

Els blaugrana van deixar de buscar amb insistència la porteria rival i el seu conformisme, combinat amb la pèrdua de rigor tàctic, va fer que la Roma es veiés amb possibilitats de fer un gol que la tornés a fer entrar a l'eliminatòria. I a punt va estar d'aconseguir-lo amb una greu errada de Ter Stegen, que va regalar la pilota al rival però va reaccionar a temps per aturar el xut de Fredel.

I, just després, Dzeko controlava una pilota al punt de penal, feia servir el seu cos per impedir l'acció defensiva de Jordi Alba i batia el porter del Barça. El 3-1 era un premi per a la insistència de la Roma i un càstig merescut per a un Barça que s'havia relaxat en excés. Un gol, això sí, que va servir de revulsiu per als blaugrana, que van fer un pas endavant.

Els últims deu minuts van tornar a tenyir-se de blaugrana i l'entrada de Denis va revitarlitzar el mig del camp. El gallec, amb ganes de guanyar-se minuts, va fer dues bones accions abans de fer l'assistència del 4-1 per a Suárez, que culminava una acció iniciada a les botes de Semedo, la sorpresa en l'alineació titular d'ahir i un dels millors jugadors del Barça. El portuguès va tornar de la lesió en forma i va ser decisiu perquè el seu equip fes un pas endavant. Amb sort i gols, el Barça veu més a prop les semifinals.