El Liverpool esclafa el City i el deixa contra les cordes

El Liverpool va donar un cop d'autoritat i, gràcies a un inici fulgurant, va vèncer amb comoditat el Manchester City del tècnic santpedorenc Pep Guardiola, que haurà de fer una gran remuntada si vol ser a les semifinals de la Lliga de Campions.

En els primers minuts del duel, el conjunt dirigit per Jurgen Klopp, molt recolzat per uns aficionats que van omplir el mític estadi d'Anfield, va estar a un gran nivell i va saber aprofitar la velocitat dels seus jugadors d'atac per fer mal als visitants. No va tardar gaire l'equip local a obrir el marcador i, en el minut 12, l'egipci Salah, el màxim golejador de les grans lligues europees, va desmarcar-se, va posar la directa i va recollir una pilota a l'àrea per fer l'1-0. En la jugada següent, Sané va estar a punt d'empatar però, deu minuts després, el Liverpool va fer el segon, obra d'Oxlade-Chamberlain. El tercer no es faria esperar gaire i va arribar al 31, només dinou minuts més tard que el primer. Mané va aprofitar una centrada de Salah per rematar amb el cap al fons de la xarxa. Amb el 3-0 es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

La segona meitat començava amb una mala notícia per als de Klopp, i és que la seva estrella, Salah, va haver de ser substituït amb visibles molèsties i una possible lesió muscular. Llavors, el Liverpool va decidir no arriscar i donar el protagonisme al City, però aquest no va saber interpretar el plantejament del rival i va acabar el partit sense rematar clarament a porteria i sense la sensació d'haver merescut millor sort. Ara, els jugadors de Guardiola hauran d'estar a un gran nivell en el matx de tornada a l'Etihad si volen tenir alguna opció de passar l'eliminatòria i classificar-se per a les semifinals europees.