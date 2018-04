El Cadí té el repte de consolidar el bloc

Mantenir el bloc, retenir tantes peces importants com sigui possible. És el repte de cada estiu a la Seu. L'objectiu del Cadí. Enguany potser encara una mica més. La bona marxa de l'equip a la Lliga Femenina, en quedar a tocar dels play-off amb un grup que encara no arriba als 24 anys de mitjana, porta el club urgellenc a pensar que poder consolidar la columna vertebral és bàsic. Amb aquest horitzó, si els euros i el mercat ho permeten, treballa el Sedis Bàsquet. Renovar el tècnic Bernat Canut i esperar la decisió de la base Yurena Díaz –que té de marge fins al 15 d'abril per acordar no haver de complir el segon any de contracte– són les dues primeres estacions del projecte 2018-19. Pel mig encara es podria colar la confirmació de la continuïtat d'una de les peces clau en el curs recentment acabat: Mehryn Kraker.

L'entitat s'agafa uns dies de calma abans de la tempesta. Però Canut ja sap que el club compta amb ell, i les tres estrangeres que han format part de la darrera plantilla –l'esmentada Kraker, la també americana Caitlyn Ramírez i la jamaicana Shereesha Richards– van volar dimarts cap als Estats Units sabent que agradaria que tornessin. Si l'economia i altres cants de sirena ho permeten. L'entitat ha disposat d'un pressupost per al primer equip femení de 300.000 euros, un dels cinc més baixos de la lliga. La voluntat és acostar-se als 400.000 l'any que ve. El 155, sí, han llegit bé, no ho fa gens fàcil. D'aconseguir-ho serà més factible –que no segur– mirar de renovar tantes jugadores com sigui possible i no haver de començar de zero, o gairebé, com altres cursos. La direcció esportiva del club, però, treballa amb un escenari d'haver de fer entre dos i quatre retocs.

Vilaró i Pujol, úniques segures



De l'equip que dissabte va finalitzar la temporada a Gernika, només hi ha dues peces que tinguin assegurada la continuïtat i que es mantenen treballant a la Seu aquests dies. Andrea Vilaró i Ariadna Pujol van signar l'estiu passat per a dues campanyes. L'ala de Mataró es preveu que sigui, de fet, el gran reforç exterior. Una lesió en la primera jornada de lliga la va deixar KO tot el campionat. Ara ja està pràcticament al cent per cent. Vilaró també ha acabat molt bé la temporada, com reconeix ella mateixa, i el club voldria que, més que de base, actués en posicions més exteriors el curs que ve. Per això el Cadí tindrà, segur, una base nova la propera temporada. I s'espera la decisió de Yurena Díaz. El club li va signar l'any passat dos anys a la canària que ella unilateralment pot decidir trencar ara.

Qui segur que no continuarà és la mallorquina Nogaye Lo. Ho va confirmar ella mateixa a les xarxes socials. Discrepa amb el club sobre el seu rendiment, però és clar que la jove pivot no ha experimentat l'eclosió que d'ella s'esperava en la segona temporada. Per tant, caldrà buscar un nou sostre. I esperar poder retenir Georgina Bahí –s'hi compta del tot, a més és la capitana i des del punt de vista humà se la considera també un actiu, com pot ser també Marta Montoliu– i Shereesha Richards. La condició de cotonou de la jamaicana i el seu rendiment constant la fan una peça ben interessant. La noia ho sap. El problema és que els seus agents, també. Com ho saben els de Caitlyn Ramírez. L'ameríndia ha estat una de les revelacions del curs i té alguns pretendents amb més calés a la caixa. De França, per exemple.

Els agents de Ramírez admeten que la renovació no serà fàcil. Però encara no tenen res fet. Ni dit ni firmat. Més assequible sembla poder disposar de l'altra americana: la renovació de Mehryn Kraker sembla factible. Ho admeten els seus representants. «Estem treballant per renovar el seu contracte amb el Cadí una temporada més i estem a prop de tancar un acord». Oli en un llum. Perquè la shooter de l'equip ha donat un excel·lent rendiment dins i fora de la pista. Com Helena Oma, una altra peça clau en la remuntada experimentada pel Cadí a partir, justament, de la seva arribada el novembre passat.

Cedida per l'Uni Girona, l'ala de Terrassa admet que haver fet el pas de traslladar-se a la Seu «és una de les millors decisions que he pres» i que gràcies al seu pas pel Cadí «he tornat a agafar confiança i he conegut més la lliga». No obstant això, Oma té un any més de contracte amb el club gironí i tot està en l'aire, ja que el club d'origen decidirà. S'ha de reincorporar a la disciplina de l'equip de Fontajau. El Cadí en vol una nova cessió. O, si escau, un fitxatge en tota regla. El mercat, però, tot just comença a moure la cua. I els primers a tancar operacions són els que tenen més bitllets a la cartera. A la Seu els toca esperar. Ho saben de cada any.