Guardiola ataca Raiola: «Comparar-me amb un gos és lleig, s'ha de tenir més respecte pels gossos»

Pep Guardiola ha respost de forma contundent l'agent Mino Raiola en la roda de premsa prèvia al derbi de Manchester que l'enfrontarà al United de Mourinho i en el qual el seu conjunt ja es podria proclamar campió de la Premier League.

Raiola va dir fa uns dies que el santpedorenc «és un gos, un covard i un zero com a persona». Després d'aquestes paraules de l'agent, Guardiola ha tornat l'atac amb ironia: «Finalment la gent coneix el meu secret. Sóc una mala persona i un covard. Mai he parlat amb ell, però suposo que la seva opinió és perquè Ibrahimovic li ha explicat moltes coses de mi».

Al mateix temps, Guardiola ha desvetllat una possible bomba del mercat: «Fa uns dos mesos, Raiola ens va oferir Pogba i Mkhitaryan. Per què ho va fer? Si vol protegir els seus jugadors, per què els ofereix a una mala persona com jo, a un gos?», i ha tancat la resposta amb humor, en referència al fet de comparar-lo amb els animals: «És lleig, s'ha de tenir més respecte pels gossos».