El Bàsquet Manresa recupera 100.000 euros de l'Ajuntament

El Bàsquet Manresa i l'Ajuntament de la ciutat van presentar ahir un acord de col·laboració que aportarà al club entre 200.000 i 320.000 euros en dues temporades i que busca potenciar «el paper d'ambaixador de la ciutat, la comarca i la Catalunya Central» de l'entitat, segons va explicar l'alcalde, Valentí Junyent.

Fins al 2016, l'Ajuntament aportava al club uns 120.000 euros anuals. I ara, després d'un any sense aquesta contribució, les dues parts han arribat a un nou acord, que tindrà una vigència inicial de dues temporades, aquesta i la pròxima: el Bàsquet Manresa rebrà un total de 200.000 euros si el curs que ve continua a la LEB Or, o de 320.000 euros si aconsegueix l'ascens a l'ACB.

Josep Sàez, president del Bàsquet Manresa, va destacar la «plena satisfacció» amb un acord que les dues parts esperen que s'allargui més de dos cursos però que, de moment, per raons tècniques, no es pot fer més extens. I va explicar que l'aportació econòmica és «importantíssima», no només per complir amb el pressupost actual, sinó per donar «estabilitat» al futur del club.



Seguir sent un club d'elit

«Volem mantenir el club a l'elit, a l'ACB o a vegades a la LEB Or», va afegir Sàez sobre l'ambició de l'entitat. Un desig ratificat per l'alcalde, que va recordar que el club ha estat 50 anys a l'elit, 44 dels quals a l'ACB, des del primer ascens.

«Volem col·laborar amb el Govern municipal, sigui el que sigui, per promoure la ciutat fora del ter-ritori», va afegir el president del club, que va dir que ara s'estableix «una aliança que posa en valor el que representa el Bàsquet Manresa i el bàsquet per a la ciutat». I va destacar que volen «crear un clima de confiança entre l'Ajuntament i els valors que representa el Bàsquet Manresa. A més, va dir que «som el millor ambaixador» possible i que pretén fer del bàsquet «un element integrador».

El mateix propòsit va ser expressat per Junyent, que va destacar la intenció de «reforçar la promoció del bàsquet com a eina d'inclusió social». I va indicar que l'acord forma part del projecte «Manresa 2022», estratègic per a la ciutat.

L'alcalde també va destacar que aquesta contribució del consistori és un «reconeixement al grau de compromís i fermesa en la gestió de l'actual directiva, amb el president al capdavant», i espera que serveixi per «enfortir la confiança mútua» amb els dirigents.



Pendent de ratificació

L'acord té el suport dels dos grups que formen el govern municipal, el PDeCAT i Esquerra Republicana, representats ahir en les figures de l'alcalde, Valentí Junyent, i de dos regidors, Jordi Serracanta (PDCat) i Marc Aloy (ERC). Per part del club, el conseller Josep Torras va acompanyar el president, Josep Sàez. Ara, l'acord ha de ser ratificat en el proper ple municipal, on l'alcalde espera que s'hi sumin altres formacions.