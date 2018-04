Fraile guanya la cinquena etapa i Roglic es manté líder

El ciclista espanyol Omar Fraile (Astana) es va imposar en la cinquena etapa de la Volta al País Basc, disputada entre Vitòria i Eibar, amb 164,7 quilòmetres de recorregut que van deixar l'eslovè Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) molt a prop de la victòria final.

El navassenc Jordi Simón (Burgos-BH) va sortir perdedor d'una etapa molt dura en la qual va deixar escapar més de deu minuts a la general.

Roglic no va patir gaire i ara defensarà una bona renda de temps de cara a l'etapa d'avui, marcada per vuit ports, entre ells el final de primera categoria d'Usartza. L'eslovè, que es va enfundar el mallot de líder en la contrarellotge del dijous, partirà amb més de dos minuts d'avantage respecte dels espanyols Ion Izaguirre (Bahrain-Merida) i Mikel Landa (Movistar Team), els quals no van ser excesivament agressius en l'etapa d'avui.

Malgrat això, ambdós ciclistes tenien una oportunitat molt bona per derrocar el tro de l'eslovè, gràcies a un recorregut, a priori, més favorable per a ells. Al final de l'etapa van ser vuit corredors els que es van plantar amb opcions d'endur-se el triomf. I aquí va ser quan Roglic va demostrar la seva força i, fins i tot, es va permetre el luxe de lluitar pel triomf parcial, encara que Fraile ho va impedir.