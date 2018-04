El Manresa es posa a prova davant un necessitat Júpiter

El primer equip del Centre d'Esports Manresa torna a la competició de Primera Catalana després de les vacances de Setmana Santa amb un partit molt perillós al Congost davant el Júpiter (12 h). En primer lloc, perquè els manresans no són fiables com a locals, ja que han sumat només 14 punts al Congost (35 a fora), i també perquè els barcelonins, cinquens per la cua, arriben amb la urgència de sumar punts.

«Quan comences una temporada fas una previsió i el Júpiter qui més qui menys el situava a la part alta de la classificació. És un equip que té molt bons jugadors, però quan et poses en un lloc que no et pertoca és molt difícil sortir-ne. Això és el que li està passant al Júpiter», afirma el tècnic del Manresa, Dani Andreu, i afegeix que «espero un Júpiter que vindrà sense reserves i això ens pot anar bé». L'entrenador blanc-i-vermell té clar que «la segona plaça ens la jugarem a casa. Ens queden cinc partits al Congost per tres a fora. Hem de tenir confiança com a locals i un xic de sort. Si tirem endavant els duels a casa la promoció no es pot escapar».

Cal recordar que el Manresa ocupa la segona plaça amb 49 punts, per 43 de la Montañesa i 41 del Vic (amb un partit pendent).

Pel que fa als lesionats, Dani Andreu no podrà comptar encara amb Brian i Sergi Soler, però sí amb el central Agus.



Una visita complicada

D'altra banda, l'Igualada reprèn la competició al grup 2 de Primera Catalana en un dels camps més complicats de la lliga, el de l'EFAC Almacelles. Els lleidatans només han cedit sis punts com a locals. Aquest factor, sumat a la mala dinàmica de l'equip igualadí en els darrers partits, deixa un pronòstic si més no complicat per als homes de Jesús Milán.

Els de l'Anoia no coneixen la victòria des de fa cinc jornades i esperen canviar la situació com més aviat millor. Quan falten vuit jornades per al final de la lliga, l'equip igualadí és setè a la classificació amb 40 punts, posició que li permet respirar tranquil a la part alta de la taula. Tot i això, l'Igualada vol tornar al camí del triomf.