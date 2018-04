El Panathinaikos, rival del Madrid per ser a la Final Four

En la darrera jornada de l'Eurolliga hi havia coses a decidir. No els equips que disputaran els quarts de la competició però sí que alguns dels encreuaments, com per exemple el del Reial Madrid. Els blancs, malgrat la victòria contra el Brose Baskets (106-86), no tindran el factor pista a favor davant el Panathinaikos grec.

Els homes de Pablo Laso van disputar un partit molt complet. Els alemanys van aguantar la primera part però a la segona, amb un gran Anthony Randolph, els blancs van trencar el matx al tercer quart. El nord-americà va destacar amb 23 punts, com també ho va fer el seu compatriota Jaycee Carroll, amb 19.

Per la seva banda, el València Basket del santpedorenc Rafa Martínez es va acomiadar de l'Eurolliga amb una gran victòria a La Fonteta davant el Maccabi de Tel-Aviv (87-84). Els homes de Txus Vidaorreta van jugar un partit que va estar igualat fins als minuts finals. El conjunt valencià va exhibir un gran joc en equip i fins a cinc jugadors van sumar més de deu punts. El màxim anotador del València va ser el pivot Bojan Dubljevic, que va aconseguir quinze punts amb un immaculat cinc de cinc en tirs de dos punts. Martínez en va fer set en quasi vint minuts de joc.



La competició europea ja coneix els duels entre els vuit equips que es disputaran les quatre places per ser a la Final Four de Belgrad. A banda del Panathinaikos-Reial Madrid, la resta d'encreuaments són d'allò més interessants.

El CSKA de Moscou, primer classificat de la fase regular, s'enfrontarà al Khimki, vuitè classificat, en el derbi de la ciutat moscovita. El Fenerbache, vigent campió, ho farà amb el factor pista contra el Baskonia, mentre que l'altre equip grec, l'Olympiacos, s'enfrontarà a la sorpresa d'aquesta edició, el Zalgiris Kaunas lituà.