Bou s'endú el Trial de les Nacions i suma un nou títol

L'equip espanyol, format pel pilot pierenc Toni Bou (Repsol Honda) i el barceloní Miquel Gelabert, es va endur la victòria en l'X-Trial de les Nacions, que es va celebrar al Palais Nikaia de la ciutat francesa de Niça. D'aquesta manera, Bou va poder reaparèixer amb una victòria després d'uns dies d'obligat descans per recuperar-se de la lesió a la columna vertebral.

Després del primer pas per les sis seccions (cada pilot només en va fer tres), Bou i Gelabert només van sumar un punt de penalització, de manera que van poder passar a la següent fase sent líders, per davant dels francesos Benoit Bincaz i Alexandre Ferrer (quatre punts), els anglesos James Dabill i Jack Price (cinc), els italians Matteo Grattarola i Luca Petrella (tretze) i els alemanys Franz Kadlec i Max Faude (vint-i-cinc).

En la segona ronda, l'equip espanyol, amb errors dels dos pilots, es va veure superat pels francesos, que van fer cinc punts menys que Bou i Gelabert (10 punts). Els va seguir la Gran Bretanya amb 22 punts, Itàlia amb 35 i Alemanya amb 55.



Bon nivell a la gran final

En la gran final que va enfrontar Espanya i França, i amb l'acumulació de punts de les dues primeres rondes, el pilot del Repsol Honda Team i el seu company van donar el màxim de si i només van cometre sis punts de penalització, que enfront dels 21 de l'equip francès van assegurar la medalla d'or. Amb aquest títol, Espanya suma el dotzè Trial de les Nacions, mentre que Bou aconsegueix la seva setena medalla en aquesta competició.

En declaracions al final de la prova, el pilot pierenc va explicar que «és gratificant acabar la temporada amb un triomf com aquest perquè l'equip de França no ens ho ha posat gens fàcil. En la segona volta hem comès alguns errors, però en la final hem pogut marcar les diferències». Toni Bou també va tenir bones paraules respecte a Gelabert, el seu company a la competició: «Felicito el Miquel perquè ha pilotat molt bé i ha aguantat molt bé la pressió».