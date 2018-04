Triplet de Messi i rècord amb migdiada

Una primera part de cine i una segona de migdiada. I tot plegat amanit amb un triplet de Leo Messi. Així va aconseguir el Barça un triomf davant el Leganés que l'acosta encara més al títol de lliga i que serveix per igualar un rècord a la lliga: 38 victòries seguides a la lliga, com va fer la Reial Societat la temporada 1979-80. En aquest cas, el Barça ho ha fet sumant dos cursos diferents.

Els blaugrana van sumar un triomf més en un partit en què Valverde, que celebrava el seu partit número 50 a la banqueta del Barça, va pensar en part en el duel de dimarts de Lliga de Campions davant la Roma. Va començar deixant fora de la convoctòria Sergio Busquets i va donar descans a Jordi Alba, Iniesta i Umtiti d'inici, encara que els dos primers van acabar participant uns minuts a la segona meitat.

Amb Sergi Roberto reciclat a lateral esquerre, el gran perill del Barça va arribar per la banda dreta, amb un revitalitzat Semedo i un Ousmane Dembélé cada cop més integrat en l'engranatge d'Ernesto Valverde. Però el gran perill, sobretot, va tenir un nom: Leo Messi. L'argentí va ser l'encarregat d'obrir el marcador i de tancar-lo. Primer, amb un gol de falta, al minut 27, que servia per traduir tot el domini del Barça a la primera meitat.



Tres avisos abans del gol

Davant un Leganés tancat a la seva àrea, el Barça va tenir paciència i va trenar grans jugades que no van acabar en gol per ben poc. Ho va intentar primer Coutinho amb una de les seves jugades amb segell propi, un xut des de fora l'àrea. I tampoc va tenir premi Luis Suárez, primer amb un xut a la mitja volta i després en culminar sense encert una gran jugada col·lectiva blaugrana.

Tres avisos que van precedir el gol de Messi, amb un magistral llaçament a pilota aturada. I just després, l'argentí culminava una bona passada de Coutinho i feia el 2-0. Una acció que començava amb Messi protestant una obstrucció d'un rival, que continuava amb una recuperació de Rakitic, ahir pletòric en la feina fosca, i que continuava amb una bona assistència del Coutinho.

Dues accions que deixaven mig sentenciat el partit, ja que Sergi Roberto, ahir ubicat a l'esquerra, evitava que Eraso pogués connectar una rematada al tram final de la primera part. Un primer acte molt plàcid per al Barça, que va sortir més adormit a la segona part, quan ja va començar a pensar en el partit europeu d'aquesta propera setmana. L'equip va perdre rigor tàctic i el Leganés ho va aprofitar.



Segona part fluixa

Dembélé va tenir, a l'inici del segon temps, una oportunitat per rematar el triomf. Després els visitants van començar a avisar. Beauvue va crear dues ocasions de perill i va posar en alerta un Ter Stegen gens exigit fins aleshores.

I el següent avís es va traduir en gol. Piqué no va entrar amb força en una pilota dividida, Gabriel va fer-se amb el control i va assistir a El Zhar, que va xutar des de forà l'àrea per fer el 2-1, després que la pilota rebotés en Sergi Roberto. Una diana que castigava el Barça i esperonava el Leganés per buscar una gran gesta i rascar un punt de la seva visita al Camp Nou.

Luis Suárez, que ahir va treballar molt però va estar molt erràtic davant el porter rival, va fallar una nova ocasió a més deu minuts del final. I, al minut 87, Messi va aparèixer de nou per marcar el tercer gol del Barça i evitar un ensurt final. El 3-1 servia per empatar el rècord d'imbatibilitat de la Reial Societat i per aplanar més el camí cap a la lliga.