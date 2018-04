El United remunta i ajorna el títol del City de Guardiola

El Manchester City, del tècnic santpedorenc Pep Guardiola, va haver d'ajornar les celebracions per al títol de campió de la Premier League anglesa després de caure en el derbi ciutadà contra el Manchester United de José Mourinho (2-3).

El City va iniciar bé el que semblava un passeig cap al títol. Després d'uns bons primers minuts, els de Guardiola es van avançar amb un gol de Vicent Kompany a la sortida d'un córner. Cinc minuts després, Ilkay Gündogan va establir el 2-0 en desfer-se del seu marcador a l'àrea i allojar la pilota lluny de l'abast de De Gea. Amb el 2-0, el triomf semblava claríssim per al City, que va desaprofitar diverses ocasions per obtenir el tercer, a peus de Raheem Sterling i el mateix Gündogan.

La reacció del Manchester United va tenir com a protagonista Paul Pogba, que va fer dos gols en dos minuts per empatar el partit i noquejar un City massa confiat fins aleshores. En ple desconcert dels locals, Chris Smalling va aprofitar una assistència d'Alexis Sánchez per plantar-se sol davant Ederson i superar-lo. Al City li van entrar les presses però les entrades de De Bruyne, Gabriel Jesús i Agüero no van servir per arreglar les coses. El City manté 13 punts de renda sobre el United i el títol no sembla perillar, però José Mourinho va aigualir la festa a Pep Guardiola, just quatre dies després que el tècnic català patís un seriós contratemps a la Lliga de Campions, en perdre 3-0 davant el Liverpool.

En la roda de premsa posterior al partit, Guardiola no va ocultar la decepció de deixar escapar una ocasió especial de guanyar la Premier: «És dur. Vaig ser futbolista i els entenc, sé com de dura és aquesta situació, però només ens queda aixecar-nos». El tècnic santpedorenc va sentenciar que la diferència va estar a les àrees: «En aquest nivell, has de marcar quan en tens l'ocasió. Han rematat quatre vegades a porteria i han marcat tres gols. Nosaltres ho hem intentat però no ha estat possible». Tot i el resultat final, Guardiola va destacar la primera meitat del seu equip: «Hem fet un bon partit en general, especialment a la primera part».

Queden sis partits de lliga i el Manchester City necessita, com a màxim, dues victòries per assegurar-se el títol, encara que el derbi era especial: «Estem tristos. Per nosaltres i pels aficionats. Encara tenim marge i hem de guanyar dos partits més». De cara al partit de tornada dels quarts de final de la Champions davant el Liverpool és un cop dur: «He dit als jugadors que ho intentarem».

En la resta de partits jugats ahir, cal destacar l'empat a zero del Liverpool al camp de l'Everton i la victòria a domicili del Tottenham davant l'Stoke City (1-2). La resta de resultats van ser: Bournemouth 2-2 Crystal Palace, Brighton 1-1 Huddersfield, Leicester 1-2 Newcastle, Watford 1-2 Burnley i West Brom 1-1 Swansea.