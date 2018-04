El Berga encarrila la salvació amb una victòria solvent

El Berga va sumar una nova i clara victòria davant d'un inofensiu OAR Vic, necessitat per punts que es troba lluitant per la permanència. L'equip entrenat per Joan Prat, qui estava a la grada cumplint sanció, es va veure superat en els primers compassos per un conjunt vigatà que va saber aprofitar l'única aproximació a la porteria defensada per Peralta per marcar el 0-1 en el marcador. Els jugadors berguedans no van poder desplegar el seu joc habitual a causa de l'estat del terreny de joc però just abans d'arribar al descans van poder empatar des del punt de penal. L'àrbitre va assenyalar els onze metres després d'un rebuig del porter a dins de l'àrea on Vila va arribar per rematar però el visitant Banús va atropellar-lo. Els viguetans es van quedar amb un jugador menys per doble targeta groga de Banús.

A la represa els homes de Joan Prat van dominar a plaer i van encarrilar els tres punts marcant tres gols més. La setmana vinent el Berga s'enfrontarà en el derbi al camp del Gironella.