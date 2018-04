Una defensa agressiva al darrer període dóna la victòria a l'Igualada

El Club Bàsquet Igualada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita d'un dels darrers classificats de la competició, un MoraBanc Andorra B al qual es va imposar per un resultat final de 90-80. Amb aquest triomf, els anoiencs són tercers, amb un balanç de setze victòries i set derrotes.

Els primers deu minuts del partit van ser molt anivellats, amb uns atacs que superaven clarament les defenses. Els igualadins aconseguien punts amb facilitat, però en defensa no aconseguien ajustar bé i els andorrans anotaven des de l'exterior i des de l'interior. Es va arribar al final del primer quart amb empat a 23 en l'electrònic. En el segon període hi va tornar a haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un punt d'avantatge pels jugadors visitants (46-47).

En la segona meitat, la tònica va ser més o menys la mateixa, i els locals no aconseguien posar una marxa més en el seu joc. Es va arribar al final del tercer quart amb empat a 65 en el marcador. En els darrers deu minuts hi va haver un ritme alt, i els jugadors anoiencs van fer una defensa ajustada i agressiva per aconseguir una victòria molt important de cara a seguir tenint opcions de disputar la final a quatre. En la propera jornada, el Club Bàsquet Igualada visitarà la complicada pista del segon classificat del grup C-B de la Lliga EBA, el Ilerdauto Nissan Pardinyes lleidatà, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 14 d'abril a partir de les vuit del vespre.