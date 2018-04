La Joviat domina i s'imposa a l'Olot per tal de mantenir les aspiracions

El sènior de la Joviat manté la bona ratxa i venç el CB Olot per un clar i contundent 63-42 en un duel dominat per les manresanes de principi a fi.

L'enfrontament tenia un valor afegit per a les manresanes, ja que la victòria era vital per mantenir-se a la part alta de la classificació, però, a priori, un Olot treballador no els posaria les coses fàcils.

Així doncs, la Joviat va iniciar el matx amb el peu posat a l'accelerador, amb fam de victòria i imposant un alt ritme de partit, que ben aviat deixava enrere un Olot que va estar mancat d'intensitat i agressivitat defensiva, i això va suposar el 22-8 al final del primer quart.

Amb el partit encarat però no sentenciat, les manresanes van mantenir el ritme al segon període. Els contraatacs de les de Manresa van castigar les de la Garrotxa, que veien com se'ls esgotaven les opcions.

La represa va començar amb 23 punts de diferència en benefici de la Joviat (39-16), que es va relaxar. Va sortir amb poc ritme, va cometre errades no forçades, les jugadores van perdre la concentració i van donar pas a l'encert ofensiu de l'Olot, que va saber retallar distàncies.

Afortunadament per a la Joviat, la diferència en l'electrònic era massa àmplia, i les visitants només van aconseguir col·locar-se 16 punts per sota al final del tercer període, fet que va permetre mantenir la calma a la banqueta de les jugadores manresanes.

Es va arribar al tercer quart amb certa tensió, però a la Joviat només li calia mantenir el control i no arriscar gaire per tal d'endur-se la victòria, i així va ser; recuperant el domini del rebot i tornant a imposar el seu joc, van poder tancar l'enfrontament amb un sòlid 63-42 que les manté a les posicions altes de la classificació.

La Joviat també haurà de vèncer en la seva propera cita si vol mantenir les aspiracions; aquesta serà a la pista del CB Sant Just, que és a la part baixa de la taula, però no posarà les coses fàciles a les manresanes. El duel serà el proper diumenge 15 a partir de les 19.15.