L'Avià treu profit de les arribades i s'imposa clarament al Folgueroles

L'Avià va tornar aconseguir els tres punts després de trencar una dinàmica de cinc derrotes consecutives. Els homes entrenats per Joan Flores va disputar un dels millors partits de la temporada i no van dónar cap opció al Folgueroles. Els jugadors berguedans van començar molt forts en els primers compassos i ja al minut 10 l'Avià, havia generat dos ocasions clares de gol. Al minut 11 Fernández va afusellar al porter visitant després d'aprofitar una centrada per la banda esquerra. El Folgueroles va reaccionar a l'instant i un minut més tard, van aprofitar una jugada desafortunada pels locals per empatar, 1-1.

El gol no va afectar als locals que van continuar dominant i portant el ritme del joc. El conjunt visitant va ser incapaç de generar perill a la porteria berguedana. Abans d'arribar a la mitja part, el conjunt local va poder materialitzar una de les múltipes ocasions per posar el 2-1 en el marcador.

A la represa la dinàmica no va canviar però si que el Folgueroles va intentar dominar la pilota. Els jugadors de casa van aprofitar dos contraatacs per sentenciar els tres punts amb el definitiu 4-1.

En la propera jornada de la competició els homes de Joan Flores visitaran el camp del cuer i ja equip de la Tercera Catalana, Bellavista Milan.