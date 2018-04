El Manresa juvenil s'ensorra a la represa contra l'Espanyol

El Manresa juvenil va caure davant del fort Espanyol B després de plantar-li cara durant molts minuts. Els manresans a falta de set jornades per al final de la Lliga Nacional juvenil són a sis punts de la permanència.

Durant la primera meitat ambdós equips no van mostrar les seves millors cares i cap conjunt va ser capaç de dominar el joc. Les defenses es van imposar clarament als atacs i cap equip va tenir ocasions de gol per intentar perforar la porteria rival. Després de moltes alternances en el joc es va arribar a la mitja part amb aquest zero a zero en el marcador. A la represa el conjunt visitant va canviar la dinàmica del partit i va ser capaç d'aprofitar les seves oportunitats per encarrilar i sentenciar els tres punts. Al minut 56 el visitant Kenneth va aprofitar una errada defensiva bagenca per trobar el premi que estaven buscant i posar el 0-1 en l'electrònic. Aquest gol va deixar tocat l'equip entrenat per Andreu Peralta, que va començar a anar a remolc i no va tenir capacitat de reacció.

Vuit minuts més tard, en una bona jugada de la davantera de l'Espanyol, Erik amb un xut creuat, augmentaria l'avantatge pels pericos, 0-2. Els jugadors manresans ho van intentar però no van trobar solucions davant d'un equip visitant efectiu en les seves ocasions i que va portar la batuta del joc en aquesta segona meitat. Al mateix Erik al minut 68, va culminar una bona internada per la banda esquerra de Jofre per sentenciar els tres punts amb el 0-3. L'equip del Nou Congost va gaudir de bones oportunitats en el tram final del partit per intentar reduïr les distàncies però van topar amb l'encert del porter perico Joan, que va evitar les aproximacions amb grans intervencions.

La setmana vinent el conjunt manresà visitarà la Ciutat Esportiva Joan Gamper per enfrontar-se al líder i totpoderós FC Barcelona.