El Manresa es referma a casa golejant

La conjunció de quatre circumstàncies propícies a l'inici del segon període va possibilitar que el Manresa assolís la primera golejada del curs al Congost.

Per tant, el cinquè triomf de la temporada de l'equip blanc-i-vermell al seu feu, en tretze partits disputats com a local, va suposar la primera victòria obtinguda amb comoditat, sense patiments.

El joc va ser equilibrat durant la primera meitat i, fins i tot, en algunes fases, l'equip barceloní en va duu la iniciativa. El començament del matx va coincidir amb la intensificació de la pluja que ahir va caure sobre la capital del Bages fins a la una del migdia. Les primeres accions de perill van correspondre als deixebles de Dani Andreu. Sergi Solernou va protagonitzar una llarga i agosarada conducció, abans d'obrir el joc a la dreta, per tal que Diego Carrillo, des de l'exterior de l'àrea de penal, etzibés una perillosa rematada que va sortir ben a prop de la base del pal dret de la porteria defensada per Uri (minut 6). Quasi dos minuts després, Alejandro va centrar amb tensió al cor de l'àrea, però Javi López va rematar de cap just on es trobava Uri, ben situat.

Cap dels dos equips va tornar a dominar clarament el joc fins al minut 25, moment en què els grisgrana van fer-se amb la iniciativa durant set llargs minuts, fins que els blanc-i-vermells van aconseguir atemperar les ànsies ofensives dels d'Âlex Martínez. Agus va exhibir veterania tallant una perillosa internada de Peke (minut 26). Abans de retirar-se als vestidors, tots dos equips van gaudir d'una acció de perill. Primer, Rodri (minut 41) va fer lluir Luque amb un enverinat xut ras i, un minut deprés, Marçal Lladó, amb una excel.lent rematada, va forçar Uri a exhibir elasticitat i reflexos.



Mestria de golejador consumat



Dani Andreu va redissenyar el sistema tàctic del Manresa a l'inici del segon període. El 4-4-2 amb rombe de la primera meitat es va transmutar en un 4-1-4-1, per afavorir la irrupció per sorpresa de davanters a l'entramat defensiu barceloní de de la segona línia. Aquest fet, una gespa molla que afavoria el desplaçament ràpid de la pilota i la mestria de Manel Sala per gestionar amb encert una pèrdua de pilota del central Lobo, encarar amb temperança el porter Uri i rematar a gol en l'instant precís (minut 49), van començar a tenyir el partit de blanc-i-vermell.

El Júpiter no va entomar bé el gol encaixat i, quan encara maldava per reaccionar, deu minuts després, Diego Carrillo va penetrar per la dreta i va servir una excel.lent pilota a Adri Arenas, que va establir el 2 a 0. La decisió d'Álex Martínez de jugar amb tres centrals la darrera mitja hora va suposar, a la pràctica, el quart factor que abocaria el seu equip a encaixar una golejada: oferir un espai immens a Diego Carrillo per lluir la seva sapiència futbolística.

Rodri (minut 73) i Quiles (minut 79) van permetre a Luque ratificar la seva titularitat, abans que un contracop trenat per Diego Carrillo i Marçal Lladó, permetés a Adri Arenas bigolejar. Ja en temps de descompte, Alejandro, amb un precís servei en profunditat, va habilitar Noah per tal que aquest arrodonís el marcador transformant el seu primer gol des que va retornar al Manresa.