Márquez envia Rossi a terra i encén una altra guerra al Mundial de MotoGP

Torna la guerra al Mundial de MotoGP entre Marc Márquez i Valentino Rossi. El polèmic Gran Premi d'Argentina de MotoGP ha revifat antigues disputes entre el pilot cerverí d'Honda i l'italià de Yamaha.





Esta acción provoca una sanción de 30 segundos a @marcmarquez93 que se queda fuera de los puntos. #ARGmovistarMotoGP pic.twitter.com/Zf9xOz1ODU — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 8 de abril de 2018

Al final de la dinovena volta, mentre Marc Márquez intentava remuntar després de ser sancionat en dues ocasions, el català ha intentat avançar Valentino Rossi en una maniobra altament arriscada en què ha acabat tocant el pilot italià. Tots dos han hagut d'aixecar les motos, però Rossi ha acabat trepitjant l'herba i ha acabat per terra. Márquez, que ha pogut continuar, li ha demanat disculpes amb el braç, però l'italià no estava per disculpes.Posteriorment, després de finalitzar el Gran Premi, el pilot de Cervera s'ha dirigit al box de l'italià per demanar-li disculpes. Acompanyat per Alberto Puig i Emili Alzamora, i mentre el públic argentí l'esbroncava, Márquez ha estat expulsat de males formes per Uccio Salucci, 'lloctinent' de l'italià, que li ha negat el pas de males maneres.Després de complir les dues sancions anteriors, Márquez havia aconseguit acabar cinquè, però per l'incident amb Rossi ha rebut una nova penalització de 30 segons, el que finalment l'ha deixat fora dels punts.