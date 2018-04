El Martorell s'endú el frec a frec final contra el Baskonia

El Club Bàsquet Martorell va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del filial del Baskonia vitorià, al qual es va imposar per tres punts de diferència (65-62).

Els locals, tot i estar descendits des de fa jornades, arribaven amb bones sensacions després del seu matx a Navarra. Impulsats per Guirao, van capgirar el 2-6 inicial i van arribar a doblar en l'electrònic a uns bascos que no imposaven el seu ritme habitual (20-11). El segon quart es va iniciar amb uns visitants més intensos en defensa i buscant millors opcions d'atac. Els blaugrana van ser capaços de frenar un intractable Martorell i van arribar al descans amb empat a 31.

Després del descans, el Baskonia va seguir amb la dinàmica del final de la primera part, i van clavar un parcial de 3-10 que va fer pensar que podien trencar el partit. Tot i això, els jugadors de Joan Albert Cuadrat van contraatacar amb un 21-9 per tancar el tercer quart per davant (55-49). Amb tot per decidir, els locals van començar anotant, però Kurucs va capgirar el marcador amb dos triples seguits. Tot seguit hi va haver una fase d'intercanvi de cistelles, i es va arribar als darrers 49 segons amb els locals un punt per sobre. Els bascos no van anotar últims llançaments i el Martorell, després de capturar un rebot ofensiu, va assolir la cistella de la victòria, tot i que els visitants van llançar un triple per forçar la pròrroga.