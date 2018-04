Rafa Martínez, cinc triples i 500 partits

«Pels mil partits», va ser el missatge de Rafa Martínez al seu compte d'Instagram per acompanyar una imatge que commemorava els seus 500 partits a la lliga ACB, als quals va arribar ahir, en la victòria del València Basket a la pista del Gipuzkoa (77-95), amb una gran actuació del santpedorenc, que va anotar 15 punts amb un 5/6 en triples.

D'aquesta manera, Rafa Martínez va contribuir de manera decisiva al triomf amb rècord del seu equip: el València va anotar 22 triples, el millor registre a la història de l'ACB. Un triomf solvent que va servir perquè el bagenc escalés posicions en la classificació històrica de partits de la lliga.

Rafa Martínez, amb 500 partits jugats (135 dels quals amb el Bàsquet Manresa), se situa en la 32a posició dels històrics de l'ACB, ara ja per davant de Xavi Fernández (499). Just per davant seu hi ha Jordi Villacampa (506) i Germán Gabriel (507), a qui podria superar si disputa les vuit jornades que queden de lliga regular. El líder de la classificació és Rafa Jofresa, que va disputar 756 partits. Un posició que amenaça el capità del Reial Madrid, Felipe Reyes (745).

De tots els partits que ha disputat, el santpedorenc en tria un com el més especial. «He tingut la sort de jugar grans partits però potser em quedo amb l'últim de la final. Vam jugar un segon quart espectacular. Va ser un partit on tothom va tenir el seu moment i vam passar per sobre del Reial Madrid», recordava Rafa Martínez sobre la final de Lliga Endesa del curs passat. «Sempre somies o te'n vas al llit pensant en poder aixecar algun títol i he tingut la sort d'aixecar-ne quatre, que són molts, però em quedava l'espina de guanyar algun títol a l'ACB i la passada campanya ho vam aconseguir», afegia el capità del València al web de l'ACB.



Felicitacions de tot tipus

Just després de guanyar a Sant Sebastià, l'ala Alberto Abalde compartia a Twitter una foto amb Rafa Martínez i el felicitava. I la publicació del bagenc a Instagram rebia respostes d'excompanys, com el turc Ermal Kuqo («enhorabona, perla de Santpedor»), o rivals, com el croat Marko Popovic («enhorabona, generació»), que té 35 anys com Rafa Martínez.

«Vaig pas a pas amb la idea d'arribar al final de la temporada el millor possible i, a partir d'aquí, a l'estiu, decidir què fer», confessava l'escorta sobre el seu futur. «No penso en la retirada tot i que està clar que cada vegada és més a prop. Però em trobo bé i crec que puc jugar bastants anys».