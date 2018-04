El Barça busca rematar la feina a Roma

El FC Barcelona visita aquest vespre la Roma a la capital italiana en la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions, amb un clar i afortunat avantatge per defensar, després del 4-1 de l'anada al Camp Nou, i amb la intenció de no fer càbales ni especular, sinó de sortir a guanyar per fer aflorar velles glòries.

Els blaugrana van conquistar la Champions del 2009 al feu romanista, en superar el Manchester United, i van repetir visita fa dues temporades, a la fase de grups, amb menys fortuna, ja que van empatar (1-1). Un resultat que li serviria aquest dimarts davant una Roma que necessita, com a mínim, un 3-0 per classificar-se per a les semifinals.

L'avantatge barcelonista, però, no fa que el tècnic de l'equip estigui disposat a especular. «No tinc vertigen», va admetre ahir Ernesto Valverde. «Pensar en les semifinals és el principal error, perquè primer hem de passar demà. Penso més en el potencial del rival perquè que no tenim cap excés de confiança, no estem pensant en especular amb el resultat».

De fet, Valverde va assegurar que afronta aquest «repte» sabent que no està fet. «Tenim avantatge però no podem jugar amb ell, hem de sortir a jugar com si anéssim 0-0 perquè pot haver-hi alguna desgràcia en una jugada o alguna expulsió», va advertir.

«Hem de pensar a guanyar», va argumentar l'entrenador del Baçra, que espera una Roma ofensiva i que els faci una pressió alta. «Espero el que ha estat fent la Roma tota la temporada, però amb un punt més d'intensitat, sobretot a l'inici. Quan tens un desavantatge, t'interessa fer aquest primer gol que t'enganxi al partit. Suposo que és el que buscaran, han de arriscar i nosaltres hem de fer un partit fort», va comentar.

Ter Stegen, confiat

Per la seva part, el porter titular del Barça, Marc-André Ter Stegen, va destacar ahir que l'avantatge de l'anada és «difícil de superar» per part de l'equip italià, però va assegurar que sortiran «concentrats» i disposats a guanyar, tal i com demanava el seu tècnic.

«Sabem que no és un partit fàcil. Estem concentrats en el nostre joc, sabem que tenim un avantatge que hem de defensar. No canvia res. Cal fer un bon partit per seguir a la Champions. Si estem concentrats, l'avantatge és difícil de superar», va comentar el porter alemany en roda de premsa.

Ter Stegen també va reconèixer que el factor sort és important a la màxima competició europea: els jugadors de la Roma es van fer dos gols en pròpia porta en el partit d'anada. «Ja es va veure que això depèn de molt poques coses, de tenir una mica de sort. El nostre joc ha millorat cada vegada i tenim un altre pas per davant, no serà fàcil però tenim una oportunitat molt gran per seguir en la Champions», va recordar.

Busquets, el gran dubte

El Barça va pel bon camí, amb confiança i il·lusió però sense eufòria. Per això es preveuen pocs canvis en l'onze inicial de Valverde, més enllà de l'obligat de Philippe Coutinho, que no està inscrit a la Lliga de Campions, i amb el dubte d'un Sergio Busquets, que continua tenin molèsties a un peu, després de recuperar-se d'una fractura.

En ser preguntat pel migcampista de Badia del Vallès, Valverde va reconèixer que la seva participació en el partit podria dependre del nivell físic que mostrés en l'entrenament d'ahir: «Amb Sergio hem d'esperar a l'entrenament, té molèsties i el partit és important. Contemplem als que han vingut com a titulars, ell inclòs».

De fet, avui tornaran a l'equip Jordi Alba, Umtiti i Iniesta, suplents dissabte. I el dubte és saber qui acompanyarà Messi i Suárez al davanter: si és Dembélé o si Valverde opta per Paulinho o André Gomes al mig del camp.