El Barça fa el ridícul a Roma i cau eliminat a la Champions

El Barça ha quedat eliminat de la Lliga de Campions després de completar el pitjor partit de la temporada al camp de la Roma, que ha remuntat el 4-1 de l'anada amb una exhibició de joc i ambició.

En la primera meitat, el Barça s'ha vist completament superat per la Roma: L'aposta de situar com a carrilers Florenzi i Kolarov ha descol·locat els blaugrana. Els primers 45 minuts han estat un monòleg de la Roma davant un Barça desconegut que no ha estat capaç de sortir jugant la pilota del seu camp.

El primer gol ha tardat poc a arribar. Al minut 6, De Rossi ha enviat una pilota llarga des del centre del camp a l'àrea del Barça i Dzeko, que ha guanyat l'esquena a Alba i Umtiti, ha superat Ter Stegen.

Abans del descans, la Roma ha rondat permanent la porteria blaugrana i ha tingut ocasions claríssimes de Schik (minut 28) i Dzeko (minut 37).

A la segona meitat el guió no ha variat: La Roma seguia pressionant la porteria d'un Barça desconegut, incapaç de controlar la pilota.

Després d'una nova pèrdua de pilota al mig del camp, Piqué ha comès penal en un u contra u amb un davanter local. Rossi no ha perdonat des dels onze metres i ha situat el 2-0 en el marcador al minut 58.

Un minut més tard l'àrbitre ha perdonat la segona targeta groga a Fazio.

La Roma, sense precipitar-se, seguia assetjant la porteria rival. Al minut 79, Ter Stegen ha salvat una rematada claríssima d'El Shaarawy, però tres minuts després no ha pogut fer res per aturar un gran cop de cap de Manolas després d'un còrner.

Amb la feina feta, la Roma s'ha dedicat a defensar l'eliminatòria davant d'un Barça que finalment ha semblat despertar. Una reacció que ha arribat tard i que no ha donat els fruits desitjats.