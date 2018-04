Josep Garcia suma el triomf en la segona prova de l'estatal d'enduro

El pilot surienc Josep Garcia es va adjudicar una nova victòria en la segona cita del Campionat d'Espanya d'enduro, que es va disputar el cap de setmana passat a la localitat valenciana de la Pobla de Tornesa.

Amb el terreny una mica complicat a causa de la pluja, Garcia va ser el més ràpid en set de les onze especials disputades, en un triomf basat en el fort ritme que va imposar, que va ser molt constant i superior al dels seus rivals. Amb la motivació pels núvols després del bon inici de temporada del pilot de KTM, el surienc va arrencar amb moltes ganes. A poc a poc, Garcia va anar esgarrapant segons als seus competidors.

Va ser una jornada dura i el de KTM va comentre algun error, ja que va anar a terra fins a tres vegades. Tot i les caigudes, sense consequències físiques, va tornar a recuperar el ritme i va exprimir al màxim la seva moto per acabar al capdamunt del podi, aconseguint la victòria tant en la seva categoria, Enduro 1, com en Scratch. Amb aquest resultat, el surienc se situa com a líder incontestable de la classificació general del nacional d'enduro. Un cop finalitzada la prova, Garcia va declarar que «arribava molt motivat després del bon resultat a Valdecaballeros. Divendres i dissabte a la nit va ploure molt i es van complicar bastant les especials». Tot i això va marcar un bon ritme, obrint forat, i «tot i que he comès algun error, he tornat a recuperar el ritme».

La propera prova del campionat serà el 19 de maig. Abans, però, l'objectiu de Josep Garcia se centrarà en la primera cita mundialista de la temporada, el World Enduro Super Series, que es disputarà a la localitat portuguesa de Lagares de l'11 al 13 de maig.